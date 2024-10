Aggiorna Diretta-Live

Stadio: Alberto Picco

Città: La Spezia

Capienza: 10336 spettatori20:12 Fonte: Gettyimages

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Spezia e Bari, gara valida per la Giornata 10 della Serie BKT 2024-25. Si gioca allo stadio Alberto Picco di La Spezia.20:12

Lo Spezia è reduce da due vittorie consecutive (1-0 vs Reggiana, 2-0 vs Salernitana) ed è finora l’unica squadra imbattuta in questa Serie BKT 2024-25, grazie a cinque vittorie e quattro pareggi nelle prime nove giornate. Ruolino di marcia casalingo davvero perfetto per i bianconeri, che hanno vinto tutte e quattro le gare giocate al Picco con nove reti segnate a fronte di quattro gol incassati.20:13

Dopo aver perso le prime due partite di campionato, contro Juve Stabia e Modena, il Bari è rimasto imbattuto nelle successive sette gare ed è reduce da tre pareggi consecutivi, tutti per 1-1, rispettivamente contro Cosenza, Cremonese e Catanzaro. Nelle quattro sfide giocate in trasferta, i biancorossi hanno ottenuto una sola vittoria (3-0 a Frosinone), contro due pareggi e un ko.20:13

FORMAZIONI UFFICIALI: Lo Spezia si schiera con un 3-5-2 in cui figurano: Gori - Bertola, Hristov, Wisniewski - Reca, Bandinelli, S. Esposito, Nagy, Elia – F. Esposito, Soleri. All. D’Angelo. A disposizione: Mascardi, Mosti, Degli Innocenti, Falcinelli, Colak, Di Serio, Cassata, Vignali, Candelari, Mateju, Giorgeschi, Kouda.20:13

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Bari risponde invece schierando un 3-5-2 formato da: Radunovic - Mantovani, Vicari, Obaretin - Favasuli, Lella, Benali, Maita, Dorval - Lasagna, Favilli. All. Longo. A disposizione: Pissardo, Oliveri, Novakovich, Bellomo, Tripaldelli, Maiello, Manzari, Falletti, Sibilli, Pucino, Simic, Saco.20:13

Mister D'Angelo ritorna al 3-5-2 rilanciando Nicolò Bertola dal primo minuto nei tre di difesa, con Ádám Nagy che invece va a rimpolpare un centrocampo a cinque in cui Sebastiano Esposito è come sempre faro quasi assoluto. Davanti ritrova invece una maglia da titolare anche suo fratello, Francesco Pio, il quale agirà in coppia col confermatissimo Edoardo Soleri. Nessuno squalificato tra le file dei bianconeri.20:14

Mister Longo conferma il solito 3-5-2, dovendo però fare a meno degli infortunati Lorenzo Sgarbi (dolore intercostale) ed Emmanuele Matino (lesione all'adduttore). Nei tre di difesa c’è spazio da titolare per il classe 2003 Nosa Edward Obaretin, insieme alla confermata coppia Mantovani-Vicari. Nunzio Lella torna a disposizione e viene subito lanciato a centrocampo, mentre in attacco prima da titolare per Andrea Favilli.20:14

Questo sarà il 27° confronto in Serie BKT tra Spezia e Bari: il bilancio dei 26 precedenti sorride al club ligure che hanno vinto 10 partite a fronte di otto successi dei biancorossi e otto pareggi. Lo Spezia ha perso solo uno dei 13 confronti casalinghi in Serie BKT contro il Bari, vincendone invece otto e a fronte di quattro pareggi.20:14

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto sul terreno di gioco del Picco. A dirigere questo Spezia-Bari sarà Alberto Ruben Arena (sezione di Torre del Greco), coadiuvato da Domenico Rocca (Catanzaro) e Mario Vigile (Cosenza). IV Ufficiale Matteo Dini (Città di Castello), VAR Francesco Fourneau (Roma 1) e AVAR Oreste Muto (Torre Annunziata).20:14

1' INIZIA Spezia-Bari, fischio di Arena e si può partire qui al Picco. Meteo nuvoloso e temperatura di circa 17°, terreno di gioco bagnato a causa di precedenti piogge. Calcio d’inizio battuto dai biancorossi.20:36

2' Subito a terra S. Esposito, dopo una sbracciata involontaria al volto ricevuta da Favilli. Il direttore di gara, il signor Arena, ferma il gioco per un attimo. Nulla di preoccupante per il centrocampista bianconero. 20:36

4' Subito possesso palla prolungato dei padroni di casa, che cercano di sfruttare le fasce per arrivare al cross. Interessante il duello sull'out di destra, dove Elia si troverà di fronte Dorval quale quinto di sinistra del centrocampo barese. 20:36

6' Primo tiro della gara. Cross dal destra di Nagy, Soleri non può avvitarsi nell'area piccola ma alle sue spalle sbuca un liberissimo Reca; conclusione strozzata di controbalzo e nessun pericolo per la porta difesa da Radunovic.20:39

7' Vicari mura Soleri, intervento decisivo in area. Gran discesa in conduzione di Elia, che recupera palla, si fa 60 metri e mette in mezzo un cross rasoterra. Soleri aggancia a centro area e prova il destro, ma il suo tiro viene murato dal capitano avversario. 20:39

9' Nagy pericoloso. Radunovic non perfetto nell'uscita su corner avversario, ma poi abile a riscattarsi bloccando coi piedi il tiro (da posizione angolata) del centrocampista bianconero. Buon intervento per il portiere serbo. 20:41

11' Terzo angolo per lo Spezia. Radunovic esce ancora non benissimo, travolgendo due compagni di squadra. Vicari ha la peggio e resta a terra, necessario l'intervento dello staff medico biancorosso. 20:43

13' L'ultima vittoria del Bari contro lo Spezia risale al 6 settembre 2015, in un 4-3 casalingo pirotecnico. Da allora, in sette incontri si sono avuti tre successi dei bianconeri e quattro pareggi (di cui tre per 1-1). 20:44

14' Dorval chiede troppo alla sua tecnica. Riceve palla al limite e cerca un cross di trivela col destro per la testa di Favilli. Esecuzione da dimenticare, con palla alta sopra la traversa della porta difesa da Gori. 20:46

16' Per il momento una sola squadra in campo ed è quella bianconera. Bari che fatica invece a costruire trame offensive degne di nota, lasciando il possesso agli avversari e cercando di ripartire in contropiede. 20:48

20' CAMBIO BARI. Favilli non riesce a proseguire per problemi muscolari e così i biancorossi sono costretti a effettuare la loro prima sostituzione. Entra Andrija Novakovich.20:51

22' Altra trama offensiva dello Spezia. Reca mette in mezzo dalla destra, Elia fa sponda di testa ma sbaglia la misura del tocco arretrato e favorisce così la presa comoda di Radunovic. 20:53

23' PALO DI P. ESPOSITO! S. Esposito ricama un assist stupendo di tacco no-look in area per Bandinelli, il quale però scivola e manca il pallone. Alle sue spalle c'è però il solito Esposito: sinistro secco a incrociare, Radunovic è battuto ma la palla incoccia sul montante. 20:55

25' CAMBIO SPEZIA. Problema muscolare anche per Bandinelli, il quale si è infortunato durante la precedente scivolata in area barese. Mister D'Angelo deve così schierare adesso Francesco Cassata.20:56

27' Lo Spezia ha collezionato 19 punti nelle prime nove gare giocate in questa Serie BKT, già record per il club ligure a questo punto della stagione in un singolo torneo cadetto.20:59

28' Duro scontro tra Bertola e Lella, con entrambi i giocatori che necessitano delle cure dei propri staff medici per colpi subiti alle ginocchia. Ci sarà cartellino giallo per il numero 28 del Bari, entrato in ritardo sull'avversario. 21:00

29' AMMONITO LELLA. Il direttore di gara Arena aspetta che i giocatori si riprendano dallo scontro e poi estrae il giallo nei confronti del centrocampista del Bari. 21:01

30' P. Esposito ancora pericoloso. Grande anticipo di petto con cui Cassata si allunga palla sul fondo e va al cross. Il bomber bianconero sbuca alle spalle di Vicari e impatta di testa, non trovando però lo specchio: palla alta sopra la traversa. 21:02

32' Sempre e soltanto Spezia. Ottimo Cassata col cambio gioco da destra a sinistra a cercare Reca. Il numero 13 riceve, cerca il fondo e prova un tiro-cross: conclusione deviata da un avversario e che finisce docile tra le mani di Radunovic. 21:03

34' Bari che sta soffrendo tantissimo in questa prima metà di gara. Lasagna isolatissimo in avanti, reparti un po' scollegati e pallino del gioco sempre tra i piedi dei bianconeri. Ospiti che faticano anche a superare la prima linea di pressing avversaria. 21:06

36' Solo il Modena (sei) ha segnato più reti a seguito di un cross rispetto a Spezia e Bari (cinque entrambe, al pari del Cesena) in questa Serie BKT. Inoltre, nel torneo cadetto in corso, quella bianconera è la squadra che ha realizzato più gol di testa (sette).21:08

38' Bari che adesso cerca di prendere un po' di campo e attuare un possesso palla in ampiezza con uscita a quattro. Calato invece il pressing spezzino, fin qui veramente dispendioso in termini di energie fisiche. 21:10

41' Ci prova S. Esposito direttamente su punizione. Conclusione secca di collo destro da posizione centrale e a oltre 30 metri dalla porta avversaria, ma Radunovic non si fa sorprendere sul suo palo. 21:12

42' Gori provvidenziale. Scambio tra Dorval e Lasagna sull'out di sinistra, con l'attaccante che va al cross rasoterra. Traiettoria strana, il portiere bianconero subisce un tunnell dopo deviazione di un compagno, toccando a sua volta quel che basta per mandare fuorigiri potenziali avversari sul secondo palo. 21:14

45' La lavagna luminosa del IV Ufficiale indica che ci saranno cinque minuti di recupero in questo primo tempo tra Spezia e Bari. 21:16

45'+2' AMMONITO SOLERI. Intervento duro e in ritardo su Benali, nessun dubbio per il direttore di gara nell'estrarre il cartellino giallo dal taschino.21:18

45'+4' GIALLO PER S. ESPOSITO. Il centrocampista bianconero rialza da terra Novakovich e gli intima di non simulare. Arena lo ammonisce. 21:21

45'+4' GIALLO ANCHE PER NOVAKOVICH. Cartellino ai danni dell'attaccante biancorosso, per la reazione avuta nei confronti di S. Esposito. 21:22

45'+6' FINE 1° TEMPO. Spezia-Bari 0-0. Arena manda le squadre negli spogliatoi dopo un recupero interminabile e davvero pochi minuti di calcio giocato. Pareggio a reti bianche per il momento al Picco di La Spezia.21:23

Prima metà di gara in cui lo Spezia avrebbe meritato il vantaggio. Clamoroso il palo colpito da P. Esposito e poi almeno altre due occasioni da gol per i bianconeri. Bari che ha invece lasciato troppo spesso l'iniziativa ai padroni di casa, scatenandosi soltanto due volte in contropiede. 21:24

Stante la provvisoria parità, ma vista pure la serie di cartellini gialli, non è utopistico pensare che D'Angelo e Longo possano ricorrere a qualche sostituzione al rientro dagli spogliatoi. Moduli tattici speculari (3-5-2) e sarà allora interessante capire se uno dei due allenatori varierà anche disposizione in campo della sua squadra. 21:26

46' CAMBIO SPEZIA. Mister D'Angelo richiama in panchina Soleri e dà spazio ad Antonio Čolak. Resta uno slot per le sostituzioni ai bianconeri. 21:38

46' SI RIPARTE. Fischio di Arena, manovrano i padroni di casa. Nessun cambio tra le file dei biancorossi. 21:39

47' Radunovic salva lo 0-0. Cross dalla sinistra di Reca, con palla che spiove nel cuore dell'area piccola. Il neo-entrato Čolak si avventa sulla sfera con una girata aerea, testando i riflessi del portiere biancorosso. Avrebbe potuto fare meglio il bomber dello Spezia. 21:40

49' TRAVERSA CLAMOROSA DI RECA. Il numero 13 riceve quasi nei pressi della bandierina di sinistra, salta un avversario con un movimento a rientrare e, praticamente dal vertice dell'area, lascia partire un destro potente e a effetto. Conclusione stupenda, Radunovic è battuto ma la palla colpisce la traversa. 21:43

51' Si affrontano in questa sfida i due difensori più giovani che vantano più di una rete all’attivo in questa Serie BKT: Bertola (tre gol, classe 2003) e Dorval (due gol, classe 2001), peraltro entrambi a segno nel precedente turno di campionato.21:45