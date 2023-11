La Reggiana arriva dalla sconfitta esterna con il Cosenza per 2-0, mentre l'Ascoli è reduce dalla sconfitta interna maturata con il Como per 0-1.13:39

Le scelte di Nesta: difesa a quattro per la Reggiana con la conferma di Marcandalli. Come al solito Girma sulla trequarti al fianco di Antiste, entrambi alle spalle di Gondo unica punta. A centrocampo c'è Cigarini in regia.13:45