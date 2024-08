Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Mantova e Cosenza, gara valida per la seconda giornata del campionato di serie B.20:08

Nello scorso turno il Mantova ha pareggiato 2-2 in casa della Reggiana, trovando il pari in extremis al quarto minuto di recupero.20:08

Il Cosenza ha invece vinto in casa contro la Cremonese (1-0) grazie alla rete di Tommaso D’Orazio.20:09

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Mantova scende in campo con il 4-3-3: Festa – Maggioni, Brignani, Redolfi, Bani – Trimboli, Burrai, Aramu – Bragantini, Mensah, Fiori. A disposizione: Sonzogni, Solini, Panizzi, Radelli, Cella, Wieser, Artioli, Muroni, Galuppini, Debenedetti, Ruocco, Mancuso. All. Possanzini.20:25

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Cosenza si schiera con il 3-4-1-2: Micai – Hristov, Dalle Mura, Caporale – Ciervo, Kourfalidis, Florenzi, D’Orazio – Kouan – Mazzocchi, Fumagalli. A disposizione: Baldi, Camporese, Venturi, Martino, Charlys, Ricciardi, Cimino, Josè Mauri, Rizzo Pinna, Contiero, Zilli, Sankoh. All. Alvini.20:17

Il Mantova cambia quattro pedine rispetto alla squadra vista con la Reggiana: Bani per Panizzi, Galuppini e Wieser per Bragantini e Aramu, Mensah per Mancuso.20:22