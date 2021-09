Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match. Arrivederci alle prossime partite del campionato di Serie B.16:04

Il Brescia torna al successo e si porta al secondo posto alle spalle del Pisa mentre l'Ascoli subisce il secondo ko di questo avvio di stagione e retrocede in terza posizione. Nel prossimo turno l'Ascoli giocherà a Crotone mentre il Brescia ospiterà il Como.16:04

Vittoria in rimonta del Brescia che espugna il Del Duca al termine di una partita ricca di emozioni. Parte forte l'Ascoli che va sul doppio vantaggio grazie alle reti di Dionisi e Felicioli ma il Brescia reagisce e prima dell'intervallo accorcia le distanze con Cistana; nella ripresa gli ospiti concretizzano un lungo forcing e prima completano la rimonta con Chancellor e poi trovano il gol da tre punti grazie al penalty trasformato da Pajac.16:02

Cartellino rosso per Sottil al termine del match. Animi molto caldi dopo il triplice fischio di Massimi.16:07

90'+7' Cartellino Rosso Marcel Büchel17:29

90'+7' Finisce qui! Ascoli-Brescia 2-3.15:57

90'+5' Rimane a terra Pajac dopo il fallo appena subito da De Paoli. Staff medico in campo e recupero destinato a prolungarsi.15:55

90'+4' Fallo in attacco di De Paoli. Scorrono secondi preziosi per la squadra di Inzaghi.15:54

90'+2' Traversone di Maistro allontanato da Palacio. L'Ascoli attacca a pieno organico.15:52

90' Cinque minuti di recupero.15:51

88' Occasione Ascoli! Bidaoui lavora palla sulla sinistra e crossa a centro area per l'accorrente Eramo. Colpo di testa in corsa del centrocampista di casa che termina sul fondo.15:49

87' Iliev riceve da Leali e cerca Dionisi sulla trequarti. Attenta chiusura difensiva di Bertagnoli che sventa la minaccia e fa ripartire i suoi.15:48

85' Cartellino giallo a De Paoli per gioco falloso.15:46

84' Occasione Ascoli! De Paoli stacca in area di rigore e indirizza verso il secondo palo. Pallone che termina di poco a lato.15:46

83' Sostituzione per l'Ascoli, entra De Paoli ed esce Buchel.15:43

82' Traversone sul secondo palo di Buchel. Attento Pajac in anticipo su Baschirotto.15:43

80' Sostituzione per il Brescia, entra Mangraviti ed esce Tramoni.15:41

79' D'Orazio riceve sull'out di sinistra e guadagna un corner. Occupano l'area di rigore i saltatori di Sottil.15:40

77' Riprende a fare la partita l'Ascoli che ora presenta al centro dell'attacco la doppia opzione Dionisi-Iliev.15:37

75' Sostituzione per l'Ascoli, dentro Iliev al posto di Caligara.15:35

73' GOL! Ascoli-BRESCIA 2-3! Rete di Pajac. Esecuzione potente ed angolata di Pajac che chiude il suo mancino e batte Leali nonostante la deviazione dell'estremo difensore di casa.



Guarda la scheda del giocatore Marko Pajac15:35

72' Calcio di rigore per il Brescia! Moreo controlla in area un cross di Pajac e poi viene atterrato da Buchel. Nessun dubbio per Massimi che indica il dischetto.15:34

70' Venti minuti al termine. Brescia che prova a fare la partita e Ascoli che si affida alle ripartenze.15:31

68' Sostituzione per il Brescia, dentro Cavion al posto di Leris.15:29

68' Crampi per Leris. Massimi arresta momentaneamente il gioco.15:28

66' Cambio per l'Ascoli, dentro D'Orazio al posto di Felicioli.15:27

66' Sostituzione per l'Ascoli, entra Eramo ed esce Collocolo.15:27

65' Sostituzione per l'Ascoli, entra Maistro ed esce Fabbrini.15:25

63' Rimonta completata dal Brescia che continua a fare la partita.15:23

60' GOL! Ascoli-BRESCIA 2-2! Van de Looi indirizza verso la porta un corner di Pajac; pallone deviato sulla traversa da Botteghin e poi buono per Chancellor che impatta di testa e trova il gol del pareggio.



Guarda la scheda del giocatore Jhon Chancellor17:06

59' Ripartenza di Dionisi che allarga per Bidaoui e poi ritrova palla al limite. Destro secco dell'attaccante che termina molto lontano dalla porta di Joronen.15:20

58' Cambio per il Brescia, dentro Bisoli al posto di Jagiello.15:19

58' Sostituzione per il Brescia, entra Moreo ed esce Bajic.15:18

56' Leris chiede l'uno-due in area a Tramoni ma poi commette fallo su Felicioli. Si riparte con un calcio di punizione affidato a Leali.15:18

54' Colpo di testa di Collocolo che termina alto sopra la traversa. Prova a scuotersi l'Ascoli che in questa fase soffre il possesso palla degli ospiti.15:15

52' Ripartenza di Bidaoui che punta Bertagnoli e poi cerca l'imbucata per Fabbrini. Pallone impreciso e azione che sfuma.15:13

49' Tramoni arriva su un pallone vagante ma poi non si intende coi compagni e perde il possesso al limite dell'area. Buon avvio di ripresa però per il Brescia che chiude l'Ascoli nella propria metà campo.15:10

47' Occasione Brescia! Bajic controlla sulla trequarti e allarga per Leris. Destro secco dell'attaccante ospite che costringe Leali alla deviazione in corner.15:08

46' Inizia il secondo tempo! Primo pallone giocato dall'Ascoli.15:06

45' Sostituzione per il Brescia, entra Palacio ed esce Mateju.15:06

Ascoli pericoloso soprattutto con un Bidaoui vivace in campo aperto mentre per gli ospiti sembra essere la fascia destra la chiave per fare male al reparto difensivo di Sottil.14:55

Finisce con l'Ascoli in vantaggio una prima frazione vivace e ben giocata. Padroni di casa che partono forte e si portano sul doppio vantaggio grazie alle reti di Dionisi e Felicioli; nel finale il Brescia alza il baricentro e accorcia le distanze con Cistana.14:51

45'+2' Finisce il primo tempo! Ascoli-Brescia 2-1.14:50

45'+1' Due minuti di recupero.14:49

44' GOL! Ascoli-BRESCIA 2-1! Rete di Cistana. Sugli sviluppi del corner, Chancellor appoggia per Cistana che libera il destro dal limite. Pallone deviato da Quaranta e che termina in rete dopo aver colpito il montante.



Guarda la scheda del giocatore Andrea Cistana14:48

43' Bertagnoli riceve in area e cerca un tiro-cross sul secondo palo. La difesa di casa si chiude e devia in corner.14:46

42' Ci avviciniamo ai minuti finali del primo tempo con l'Ascoli in gestione del doppio vantaggio.14:44

40' Azione di forza di Leris che prima perde palla poi la recupera su Caligara in un secondo momento e trova lo spazio per la conclusione mancina. Sfera che si spegne debolmente tra le braccia di Leali.14:45

39' Leris lancia Jagiello in verticale. Il centrocampista però tergiversa troppo e subisce la chiusura di Buchel.14:41

37' Cross di Leris allontanato da Quaranta in gioco aereo. Sugli sviluppi Fabbrini viene atterrato a centrocampo e non riesce ad innescare la ripartenza.14:40

35' Bidaoui entra in area dalla sinistra e crossa al centro. Fabbrini si butta sulla sfera ma non riesce a deviarla verso la porta.14:38

34' Sul corner Chancellor svetta ancora a centro area. Leris prova ad arrivare sul pallone vagante ma non riesce nella deviazione vincente.14:37

34' Sugli sviluppi di un corner, colpo di testa di Chancellor che non trova la porta. Si riparte però con un altro calcio d'angolo per gli ospiti.14:36

32' Cartellino giallo a Botteghin per un intervento falloso ai danni di Leris.14:34

31' Fatica ad alzare il baricentro il Brescia che in questa fase soffre il palleggio ragionato della squadra di Sottil.14:34

29' Cartellino giallo a Mateju per una trattenuta su Felicioli.14:31

26' Cooling break per le due squadre. Piccolo timeout in campo per i due allenatori.14:29

23' GOL! ASCOLI-Brescia 2-0! Rete di Felicioli. Azione di forza di Bidaoui che entra in area palla al piede e poi premia l'inserimento centrale di Felicioli a rimorchio. Destro preciso del terzino che supera Joronen e porta l'Ascoli sul doppio vantaggio.14:32

22' Dionisi riceve in area ma poi manca il tempo per la conclusione complice l'attenta chiusura di Chancellor.14:25

20' Si sblocca il match col Brescia che prova subito ad imbastire una reazione.14:22

17' GOL! ASCOLI-Brescia 1-0! Rete di Dionisi. Cistana sbaglia il controllo e serve involontariamente Dionisi. L'attaccante entra in area palla al piede e batte Joronen con un destro a giro indirizzato sul secondo palo.



Guarda la scheda del giocatore Federico Dionisi14:21

17' Lancio di Mateju a cercare lo scatto in profondità di Jagielllo. Quaranta si stacca dalla zona centrale e anticipa il centrocampista ospite.14:19

15' Bidaoui riceve da Fabbrini e calcia dal limite dell'area. Sfera che colpisce Caligara e azione che perde di pericolosità.14:18

13' Nonostante la giornata molto calda squadre che si affrontano a buon ritmo e senza troppi tatticismi.14:15

11' Bajic riceve in area e libera il sinistro. Conclusione debole che non preoccupa Leali.14:13

10' Cross basso di Leris allontanato dalla difesa sui piedi di Jagiello che si coordina e calcia di prima intenzione senza però trovare la porta.14:13

9' Leris ruba palla a Felicioli e cerca l'ingresso in area palla al piede; lo stesso Felicioli poi subisce fallo e sventa la minaccia.14:12

8' Caligara riceve da Felicioli e cerca l'imbucata di prima intenzione per Bidaoui. Idea interessante ma pallone che si perde sul fondo.14:10

6' Cross dal fondo di Leris allontanato in fallo laterale dalla difesa di casa. Rimane in attacco la squadra di Inzaghi.14:09

4' Occasione Ascoli! Sinistro dalla distanza di Dionisi che costringe Joronen alla deviazione. Bidaoui arriva sul pallone vagante e si vede ribattere la conclusione ma sul proseguo lo stesso Bidaoui trova lo spazio per il destro trovando la deviazione in corner di Joronen.14:08

2' Corner di Pajac che danza pericolosamente in area di rigore. Van De Looi prova la conclusione ma viene ribattuta in calcio d'angolo.14:04

Inizia il match! Primo pallone giocato dal Brescia.14:02

Le squadre terminano le fasi di riscaldamento e rientrano negli spogliatoi. Pochi minuti al fischio d'inizio del signor Massimi.13:51

Rispetto al match col Frosinone Inzaghi conferma il solo Leris in attacco e rilancia dal primo minuto Bajic e Tramoni; a centrocampo Jagiello gioca al posto di Bisoli mentre in difesa Chancellor viene preferito a Mangraviti e si piazza al fianco di Cistana.13:26

Sottil schiera il suo pacchetto offensivo con Fabbrini alle spalle di Dionisi e Bidaoui, preferito a Iliev; in mediana conferma per Buchel in regia con Collocolo e Caligara ai lati mentre nel pacchetto arretrato Avlonitis e D'Orazio lasciano il posto a Quaranta e Felicioli.13:38

Il Brescia si schiera con un 4-3-3: Joronen - Mateju, Chancellor, Cistana, Pajac - Jagiello, Van de Looi, Bertagnoli - Tramoni, Bajic, Leris. A disposizione: Perilli, Linner, Papetti, Huard, Karacic, Labojko, Cavion, Bisoli, Mangraviti, Aye, Moreo, Palacio.13:34

Formazioni ufficiali e Ascoli in campo col 4-3-1-2: Leali - Baschirotto, Botteghin, Quaranta, Felicioli - Collocolo, Buchel, Caligara - Fabbrini - Dionisi, Bidaoui. A disposizione: Guarna, Tavcar, Spendlhofer, Salvi, D'Orazio, Castorani, Maistro, Eramo, Donis, Iliev, De Paoli, Petrelli.13:39

Grande equilibrio negli ultimi cinque precedenti giocati in Serie B con una vittoria per parte e tre pareggi; nel match della scorsa stagione disputato nelle Marche, vittoria dei padroni di casa per 2-1.10:28

Allo Stadio Del Duca match d'alta classifica tra i padroni di casa di Sottil, secondi in graduatoria con un ruolino di quattro vittorie e un ko nei primi cinque turni fin qui disputati, e il Brescia di Inzaghi, imbattuto ma terzo in classifica alla luce degli ultimi due pareggi consecutivi raccolti con Frosinone e Crotone.10:21

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Ascoli e Brescia, gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie B.10:10