Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B.20:31

Prossima giornata: il Cosenza giocherà in casa dell'Alessandria, il Crotone ospiterà l'Ascoli.20:31

Un buon Crotone soccombe a un Cosenza in difficoltà, salvato dal gran gol su punizione di Carraro. Il Cosenza ha ora dieci punti in classifica e irrompe in zona play-off, il Crotone rimane a tre punti e rimanda ancora una volta l'appuntamento con la prima vittoria in campionato.20:30

90'+8' FINE PARTITA: COSENZA-CROTONE 1-0. Decide Carraro con una magia su punizione.20:29

90'+6' Si riprende a giocare.20:28

90'+6' Gioco ancora interrotto, Vaisanen a terra.20:26

90'+5' Molto attenta la difesa del Cosenza in questa ultima fase.20:26

90'+3' SOSTITUZIONE PER IL CROTONE. Fuori Sala, dentro Oddei.20:23

90'+2' Si è fatto male Sala.20:23

90'+1' Ben sette minuti di recupero.20:21

90' Negli ultimi minuti i ritmi del match si sono abbassati.20:20

86' CARTELLINO GIALLO PER IL CROTONE. Ammonito Zanellato per un intervento su Rigione.20:17

83' Il Crotone, sorpreso dal gol del Cosenza, prova a reagire.20:20

79' SOSTITUZIONE PER IL CROTONE. Fuori Giannotti, dentro Mogos.20:09

78' SOSTITUZIONE PER IL CROTONE. Fuori Vulic, dentro Zanellato.20:09

77' GOL! COSENZA-Crotone 1-0. Rete di Carraro. Sinistro morbido e sopra la barriera di Carraro su punizione, Contini rimane impietrito.



Guarda la scheda del giocatore Marco Carraro20:09

73' Sinistro facile di Gori per Contini.20:07

71' SOSTITUZIONE PER IL COSENZA. Fuori Boultam, dentro Ebongue.20:01

70' CARTELLINO GIALLO PER IL CROTONE. Ammonito Canestrelli per un fallo su Boultam.20:01

69' OCCASIONE CROTONE! Cross di Estevez per Benali che di piattone destro impensierisce Vigorito.20:01

69' Si riprende a giocare.19:59

66' Problemi fisici per l'assistente di linea, gioco sospeso per qualche minuto.19:57

60' SOSTITUZIONE PER IL CROTONE. Fuori Molina, dentro Sala.19:53

60' SOSTITUZIONE PER IL CROTONE. Fuori Kargbo, dentro Maric.19:53

57' Sinistro potente di Vaisanen dopo una grande azione di Situm, palla fuori di pochissimo.19:53

56' Kargbo raccoglie in area e si gira, ma il sinistro è un passaggio a Vigorito.19:46

53' Millico ci prova da metà campo, nessun problema per Contini che abbozza anche un sorriso.19:44

52' Scontro tra Millico e Kargbo, lascia correre l'arbitro.19:42

51' Calcia Situm da fuori, Contini sicuro.19:41

49' Si riparte da dove era finito il primo tempo: il Crotone avanti a spingere.19:39

47' CARTELLINO GIALLO PER IL CROTONE. Ammonito Benali.per un fallo su Situm.19:38

46' Subito Millico di destro, trattiene Contini.19:38

46' INIZIO SECONDO TEMPO DI COSENZA-CROTONE. Si riparte dallo 0-0 della prima frazione.19:36

46' SOSTITUZIONE PER IL COSENZA. Fuori Sy, dentro Corsi.19:36

46' SOSTITUZIONE PER IL COSENZA. Fuori Caso, dentro Millico.19:36

Partita priva di grandi occasioni, ma a fare la parte del padrone è il Crotone grazie al movimento incessante di Mulattieri e a uno scatenato Kargbo. Bene anche Benali e Giannotti all'esordio. Cosenza molto più timido rispetto all'ultima uscita.19:20

45'+2' FINE PRIMO TEMPO: COSENZA-CROTONE 0-0. Poche emozioni ma tanto agonismo.19:19

42' Sinistro dai trenta metri di Gori, niente bersaglio per lui.19:35

41' Kargbo nel mezzo per Mulattieri, il cui sinistro si impenna.19:13

40' Quarto angolo per il Crotone, letteralmente scatenato.19:12

39' Sponda di Kargbo per Mulattieri, ma Vigorito c'è.19:11

38' Fase molto concitata del match, con continui capovolgimenti da una parte e dall'altra.19:11

33' Tiro-cross velenosissimo di Kargbo, Vigorito non si fa sorprendere.19:06

31' CARTELLINO GIALLO PER IL COSENZA. Ammonito Sy per il fallo su Giannotti.19:04

31' Destro a botta sicura di Benali, a intercettare palla è il compagno Mulattieri.19:03

30' Destro di Estevez deviato in angolo.19:02

28' CARTELLINO GIALLO PER IL CROTONE. Ammonito Giannotti per il fallo su Palmiero.19:00

27' Bella chiusura di Situm su un'altra azione insidiosa del Crotone.19:00

26' Nedelcearu di sinistro da fuori, palla alta.18:58

26' Alza la pressione il Crotone, costringendo il Cosenza a un possesso palla difficoltoso.18:58

25' Ci prova da distanza siderale Vulic: tentativo coraggioso, ma non premiato.18:57

24' Kargbo corre più veloce della palla e la perde in area.18:56

22' Palmiero dentro per Gori, grande intervento di Canestrelli.18:54

20' Il Crotone tiene bene palla, ma il Cosenza sembra poter fare male nelle ripartenze.18:53

16' Tiro-cross di Kargbo che attraversa tutto lo specchio della porta, ma non arriva la spizzata.18:48

13' Cross basso di Benali, Vaisanen allontana la minaccia.18:45

11' Staff medico in campo per Gori e per Contini.18:43

10' Bella uscita su Gori di Contini, che rimane poi a terra.18:42

7' Kargbo è molto attivo, approccio ordinato del Crotone.18:40

3' Kargbo cercato in area, interviene Vigorito con anticipo.18:35

Prima iniziativa di Caso, che sterza e calcia di destro: para Contini.18:33

INIZIA COSENZA-CROTONE. Prima palla per gli ospiti.18:33

Nel Cosenza torna Palmiero dal primo minuto, per il resto non ci sono novità di formazione rispetto all'ultima uscita. Nel Crotone non c'è Festa, debutta Contini. Altro esordio da titolare è per Giannotti, Kargbo vince il ballottaggio con Maric.18:28

3-4-2-1 per il Crotone: Contini - Nedelcearu, Canestrelli, Paz - Giannotti, Vulic, Estevez, Molina - Kargbo, Benali - Mulattieri.18:18

3-5-2 per il Cosenza: Vigorito - Tiritiello, Rigione, Vaisanen - Sy, Carraro, Palmiero, Boultam, Situm - Caso, Gori.18:17

Il Crotone è tra le cinque squadre di Serie B a non aver ancora vinto un match.18:15

Le vittorie contro Vicenza e Como, intervallate dal pareggio con il Perugia, hanno portato grande entusiasmo nell'ambiente cosentino.18:14

Entrambe le compagini sono fuori dalla zona play-off e cercano punti per avvicinarsi alla zona sinistra della classifica.18:13

Benvenuti alla diretta del match tra Cosenza e Crotone, valido per la sesta giornata del campionato di Serie B.18:12