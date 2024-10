Benvenuti allo Stadio San Vito Gigi Marulla di Cosenza per la sfida tra Cosenza e Juve Stabia, gara valevole per la decima giornata del campionato di Serie B.14:30

I padroni di casa, penultimi in classifica con 6 punti, non vincono da 4 giornate, nelle quali hanno ottenuto solamente due pareggi.14:31

Gli ospiti invece si presentano al quinto posto con 14 punti, ma devono riscattare la sconfitta interna per mano della Cremonese.14:32

L’ultimo scontro diretto giocato in Serie B tra le due squadre, nella stagione 2019-20, è terminato con un 3-1 interno a favore dei calabresi.14:33

Cross da sinistra di Maistro e colpo di testa in torsione di Adorante che termina alto.15:06

Cross da destra di Ricciardi intercettato in tuffo da Thiam.15:07

6'

Giallo per la Juve Stabia. Ammonito Marco Ruggero per un duro intervento in ritardo ai danni di Fumagalli.15:09