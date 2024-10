Benvenuti alla diretta di Cremonese-Salernitana, gara valida per 10° turno di Serie B. 21:58

Il match dello ''Zini'' mette di fronte i padroni di casa, in zona playoff con 14 punti, agli ospiti, che seguono a quota 11. 21:58

Corini recupera Ravanelli in difesa e schiera l'ex Bonazzoli al centro dell'attacco, sostenuto dal trio Zanimacchia-Vasquez-Vandeputte. Martusciello rilancia Amatucci in mediana e schiera Fiorillo tra i pali per l'infortunato Sepe; Tongya nel tridente d'attacco con Verde e Simy. 14:43