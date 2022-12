Grazie per aver seguito la diretta scritta di Ascoli-Reggina ed arrivederci ai prossimi appuntamenti con il Campionato di Serie B.17:10

Con l'odierno trionfo fuori porta la Reggina si proietta in cima alla classifica con 36 punti, a parimerito con il Frosinone di Mister Grosso, in attesa della sfida contro la Ternana delle ore 18:00. Ascoli che resta invece fisso a 25 punti complessivi, mantenendo invariata la propria situazione in classifica. Uomini di Bucchi ed Inzaghi che saranno impegnati nella 20^ giornata rispettivamente a Terni, ospiti della Ternana, e tra le mura domestiche contro la SPAL di Mister De Rossi.17:09

Cala il sipario al Del Duca di Ascoli Piceno, Ascoli-Reggina si chiude con il risultato finale di 0-1. Abisso manda i titoli di coda di un match non particolarmente entusiasmante, che dopo un primo tempo opaco ha mostrato una ripresa con gli schieramenti leggermente più propensi alla fase offensiva. Dopo un'iniziale studio, il pallino del gioco passa dai piedi degli amaranto, che seguentemente ad uno squillo di Menez trovano la rete del momentaneo, e poi definitivo, vantaggio calabrese. Al minuto 64' una serie di rimpalli in area di rigore ascolana crea l'occasione per Rigoberto Rivas, che approfitta della selva di gambe per spedire la palla oltre la linea della porta difesa da Leali. Dal momento del gol, possesso Ascoli e spinta decisa dei Diabolici che vogliono il pareggio, ma quest'ultimo viene negato da un'efficace fase difensiva della Reggina. Gara che si conclude al minuto 95', dopo cinque minuti di recupero, con un totale di nove sostituzioni e sette ammoniti.17:05

90'+5' TRIPLICE FISCHIO DI ABISSO! Ascoli-Reggina termina 0-1.16:57

90'+4' Ascoli che accelera la manovra: parte Falzerano ed affida a Gondo, poi ci prova Lungoyi ma Colombi si fa avanti e blocca con i guantoni.16:56

90'+3' Di Chiara che si trova ancora alla battuta di una rimessa laterale. Prova a trovare Hernani ma anche stavolta un rapido Falzerano anticipa e controlla.16:55

90'+2' AMMONITO Emmanuele Pio Cicerelli: perdita di tempo che non passa inosservata agli occhi dell'arbitro.16:55

90'+1' Rinvio lungo di Colombi che viene accolto dalla testa di Falzerano, che protegge con il corpo il pallone e subisce fallo.16:52

90' AMMONITO Gianluca Di Chiara: giallo per fallo tattico.16:51

90' Sono stati concessi 5' minuti di extra-time.16:51

89' Ultimo giro di orologio ad Ascoli, poi sarà recupero.16:49

88' Di Chiara si incarica della battuta con le mani da posizione avanzata. Simic svetta ed annulla il pressing di Hernani.16:48

85' Netta lettura di Botteghin che anticipa un ottimo filtrante di Hernani verso Pirozzi, poi palla al piede conquista la metà di campo ma viene intercettato da Di Chiara.16:47

84' Principio di scintille tra Lungoyi e Liotti che viene subito sedato da Abisso.16:44

82' Lungoyi, fresco di energie, ripiega generosamente in difesa e sradica il pallone dai piedi di Crisetig. Poi riparte in avanti ed affida il pallone a Gondo.16:43

81' Botteghin pesca Gondo con un lancio preciso, ma il centravanti viene sormontato dallo stacco di Pierozzi, che subisce fallo.16:41

80' Sostituzione Reggina: fuori Žan Majer, dentro Lorenzo Crisetig.16:40

79' Sostituzione Reggina: fuori Rigoberto Manuel Rivas Vindel, dentro Michele Camporese.16:40

78' Ascoli che ora ha il pallino del gioco, ma la Reggina fronteggia l'avanzata bianconera.16:38

76' Sostituzione Reggina: fuori il capitano Jérémy Ménez, lo sostituisce Gabriele Gori.16:37

76' Sostituzione Reggina: fuori Giovanni Fabbian, al suo posto Daniele Liotti.16:37

76' Sostituzione Ascoli: esce dal campo Danilo Quaranta, entra al suo posto Christopher Lungoyi.16:37

76' Sostituzione Ascoli: fuori il capitano Federico Dionisi, dentro Pedro Manuel Lobo Peixoto Mineiro Mendes.16:36

75' Numero tecnico di Menez che elude la marcatura di Collocolo e rimedia un pestone. Punizione a favore della Reggina.16:36

73' Sostituzioni in arrivo da entrambe le panchine. Si scaldano Lungoyi e Mendes.16:34

73' AMMONITO Niccolò Pierozzi: seconda ammonizione per la formazione amaranto.16:33

70' Sostituzione Reggina: fuori Luigi Canotto, dentro Emmanuele Pio Cicerelli.16:30

67' Rimessa laterale a favore dei bianconeri battuta da Simic. Possesso amministrato da Caligara.16:28

64' GOL! GOL RIVAS! Ascoli-Reggina: 0-1. Arriva al minuto 64' la rete del vantaggio calabrese! Serie di rimpalli in area ascolana, con Fabbian che tenta la conclusione ma viene schermato da Botteghin. Carambola vincente per Rigoberto Rivas che dai dodici metri fredda Leali con un forte piatto mancino e porta i suoi in vantaggio.



63' PILLOLA STATISTICA: i tecnici Bucchi e Inzaghi hanno un precedente scontro da calciatori, nel quale a vincere fu Filippo Inzaghi per 2-0.16:24

62' AMMONITO Diomandè Yann Cedric Gondo: fallo in attacco da parte del numero 15.16:22

59' Sostituzione Ascoli: non ce la fa Mirko Eramo, subentra al suo posto Marcel Büchel.16:18

56' Fabbian anticipa Eramo e subisce un contatto falloso. Schieramenti che si riposizionano.16:17

55' Falzerano vuole subito mostrarsi insidioso, sposta la palla sul mancino e calcia in porta. Tiro troppo debole intercettato con calma da Colombi.16:15

54' Sostituzione in casa Ascoli: fuori Francesco Donati, dentro Marcello Falzerano.16:14

51' Iniziativa di Rivas in area avversaria: il 99 in maglia bianca lascia sul posto Botteghin e viene schermato da Simic. Sarà calcio d'angolo.16:12

50' Menez prova ancora a sfondare sull'out di sinistra, ma Quaranta nega al numero 7 la conclusione.16:10

48' Hernani chiama lo schema da corner, ma non riesce nell'intento. Si riparte da Leali.16:08

46' Il primo pallone della ripresa è amministrato dai padroni di casa.16:06

46' TUTTO PRONTO! Inizia il secondo tempo.16:06

Tra qualche istante i giocatori torneranno sul rettangolo verde.15:53

Squadre negli spogliatoi per approfittare dei 15' di intervallo.15:52

Si conclude al minuto 47' la prima frazione di gioco ad Ascoli Piceno. Poche le emozioni e le occasioni insidiose di questi primi 45', ma gli istanti finali del primo tempo fanno presagire una ripresa a ritmi decisamente più marcati. Quattro le ammonizioni totali, di cui 3 rimediate dai padroni di casa. L'unico tiro in porta della gara arriva al minuto 44' con Collocolo, che dopo un dribbling secco non trova lo specchio difeso da Colombi.15:52

45'+2' FISCHIO DI ABISSO! Termina sullo 0-0 il primo tempo.15:48

45' Sono 2' i minuti addizionali concessi dal direttore di gara.15:47

45' Siamo in attesa della segnalazione di extra-time da parte di Abisso.15:46

44' AMMONITO Danilo Quaranta: terza ammonizione per la formazione ascolana.15:46

44' Iniziativa personale di Collocolo! Strappo veemente del numero 18, che salta Di Chiara e calcia in porta. Palla che termina sopra la traversa.15:45

42' Questione di centimetri per Fabbian! Cross morbido di Menez che vuole lo stacco del proprio numero 14, ma il centrocampista non arriva all'appuntamento con il pallone.15:44

41' Donati orienta il traversone verso Gondo, ma Di Chiara mura la conclusione.15:43

40' AMMONITO Federico Dionisi: il capitano bianconero esagera nelle proteste.15:41

39' Altro fallo in attacco fischiato da Abisso, è il quarto di questa gara.15:40

37' Occasione per l'Ascoli! Collocolo gestisce il pallone sulla destra del campo, poi pesca Dionisi, che prolunga verso Gondo. Il numero 15 strozza la conclusione e la palla termina in out. Rimessa dal fondo per la Reggina!15:39

35' Altro sciame di proteste da parte degli uomini di Inzaghi, che reclamano un altro rigore. Abisso fischia però l'outside iniziale da parte di Canotto.15:37

34' AMMONITO Lorenco Šimić: contatto eccessivamente vigoroso ai danni di Rivas.15:35

32' Dionisi torna in piedi e può proseguire l'ultimo quarto d'ora di primo tempo.15:33

30' Duello tra Gagliolo e Dionisi che vede vittima il capitano bianconero. Abisso interrompe il gioco.15:32

28' Alle porte della mezz'ora di gioco, il parziale è fisso sullo 0-0.15:29

26' Calcio di punizione deviato da Pierozzi. Sarà corner.15:28

25' Calcio di punizione dai 30 metri a favore dell'Ascoli. Caligara alla battuta.15:27

24' Brivido per l'Ascoli sulla propria trequarti. Botteghin commette una leggerezza provando lo slalom tra Menez e Canotto, il capitano della Reggina soffia la sfera e prova la conclusione ma Eramo ripiega e devia in laterale.15:26

22' Eramo trova lo spazio giusto per Gondo, che scorre lungo l'out di destra ma viene schermato da un'uscita fondamentale di Colombi.15:24

20' Dionisi tenta il dribbling nella selva di maglie bianconere, poi perde il controllo e Majer fa ripartire i suoi.15:21

18' Gondo con caparbietà si avventa sullo stop impreciso di Cionek, poi vince un duplice rimpallo ed ottiene la rimessa con le mani. Applausi al Del Duca.15:20

16' Di Chiara batte il corner, mette dentro per Menez ma Botteghin svetta ed allontana tutto.15:17

15' AMMONITO Jérémy Ménez: eccessive proteste da parte del Capitano francese.15:16

14' Proteste generali da parte dei giocatori calabresi, che lamentano un tocco con la mano da parte di Simic.15:15

14' Cross impreciso che viene agganciato da Fabbian. Possesso amaranto.15:15

13' Primo giro dalla bandierina della partita che viene offerto dall'Ascoli. Sale la linea delle torri ascolane.15:14

11' Dionisi addomestica un pallone difficile, poi sfodera il filtrante rasoterra al centro dell'area. Gagliolo non si fa trovare impreparato ed allontana.15:13

8' Canotto prova la percussione sul lato sinistro del campo, dribbling secco su Simic e conclusione che, però, termina di poco al lato.15:11

8' Caligara elude la marcatura di Rivas in modo impeccabile, ma sul pressing di Pierozzi è chiamato a spendere il fallo tattico. Di Chiara alla battuta.15:10

7' Si rialza il centravanti ascolano, permettendo alla gara di proseguire senza interruzioni.15:08

5' Gondo rimane a terra dopo un contrasto con Hernani: Abisso costretto ad interrompere il gioco.15:07

4' Fallo in attacco provocato da Canotto. Si riparte da Botteghin.15:06

3' Simic lancia lungo verso Gondo, ma Majer legge in anticipo ed amministra il possesso.15:05

2' Rimessa laterale a favore della Reggina. Di Chiara batte ma Leali anticipa e blocca la sfera.15:03

1' Subito squillo in area avversaria da parte di Canotto, che crossa rasoterra e reclama un calcio di rigore.15:02

1' Il primo pallone del match è giocato dalla Reggina.15:01

1' PARTITI! Inizia Ascoli-Reggina.15:01

Fischio d'inizio programmato alle ore 15:00.14:45

Giocatori in campo che ultimano la fase di riscaldamento pre-partita.14:45

FORMAZIONI UFFICIALI: REGGINA (4-3-3). Gli ospiti rispondono con: Colombi; Pierozzi-Cionek-Gagliolo-Di Chiara; Majer-Fabbian-Hernani; Menez-Rivas-Canotto. Allenatore: Filippo Inzaghi. A disposizione: Giraudo, Loiacono, Bouah, Liotti, Camporese, Crisetig, Santander, Cicerelli, Gori, Ricci, Ravaglia, Aglietti.14:45

FORMAZIONI UFFICIALI: ASCOLI (3-5-2). Schierati: Leali; Simic-Botteghin-Quaranta; Donati-Collocolo-Eramo-Caligara-Giordano; Dionisi-Gondo. Allenatore: Cristian Bucchi. A disposizione: Bellusci, Adjapong, Salvi, Tavcar, Falzerano, Giovane, Buchel, Bidaoui, Palazzino, Mendes, Lungoyi, Guarna.14:42

A coadiuvare il fischietto siciliano vi saranno gli assistenti di campo Mondin e Pagnotta; IV Uomo: La Penna di Roma 1; postazione VAR: Mazzoleni di Bergamo con l'assistente A. VAR Rocca.14:38

La direzione del match è affidata al direttore di gara Rosario Abisso, della sezione di Palermo.14:36

Il Campionato di B non si arresta, e fissa nel lunedì di Santo Stefano un match di concreta importanza allo Stadio Del Duca di Ascoli Piceno. Ad affrontarsi saranno Ascoli e Reggina, nel loro 19^ scontro della storia in Serie B. I precedenti incroci vedono un bilancio che pende a favore dei bianconeri marchigiani con 7 vittorie (seguono poi 8 pareggi e 3 sconfitte a completare la serie). Padroni di casa che sono fissi a 25 punti in 9^ posizione, e che provengono da una difficile vittoria per 1-3 in casa del Cosenza. Reggina che occupa invece un tassello più alto, posizionata al 2^ posto con 33 punti, e che ha alle spalle un pareggio contro il Bari a reti bianche.14:35

Benvenuti alla diretta scritta di Ascoli-Reggina, gara valida per la 19^ giornata del Campionato di Serie B.14:12