Trova i tre punti il Cagliari dopo una partita difficile che si sblocca solo a metà ripresa grazie ad un colpo di testa di Lapadula. Nel finale il raddoppio di Lella. Il Cosenza prova a rendersi insidioso ma non riesce mai a trovare la via del gol.16:58

GOL! CAGLIARI - Cosenza 2-0! Rete di Lella. Ripartenza del Cagliari, Lapadula lavora un pallone in area e serve al limite Lella che la piazza con il destro all'angolino. Guarda la scheda del giocatore Nunzio Lella 16:49

Calcio d'angolo per il Cosenza, stacca Vaisanen, palla di poco sopra la traversa.16:47

Dentro Carboni per Barreca.16:44

Due cambi anche nel Cagliari, Capradossi per Dossena.16:44

Sostituzione nel Cosenza, entra Vallocchia per Martino.16:43

Kornvig si mette in proprio e prova la conclusione a giro dal limite. Palla a lato.16:43

Cross in area dalla destra, incornata di Pavoletti. Palla alta sopra la traversa.16:40

Entra anche Brignola per Brescianini.16:35

Nel Cosenza entra Florenzi per D'Urso.16:35

Gaston Pereiro per Falco.16:35

Due cambi nel Cagliari, entra Lella per Kourfalidis.16:34

Cartellino giallo per Nandez, fallo su Martino.16:31

Sostituzione anche nel Cagliari, entra Pavoletti per Luvumbo.16:27

Sostituzione nel Cosenza, entra Merola per Nasti.16:26

Cartellino giallo per Nasti, fallo su Makoumbou.16:24

Interessante trama del Cagliari con Falco che serve Lapadula in area, l'attaccante non riesce a concludere con forza. Blocca Marson.16:21

Calcio di punizione dal limite per il Cagliari, parte Falco, conclusione centrale.16:19

Ospiti che sembrano aver preso fiducia in questo avvio di ripresa.16:15

Giropalla del Cagliari che però non riesce a superare la trequarti.15:51

Check lungo ma alla fine Paterna indica la punizione per il Cosenza.15:43

Paterna a colloquio con il VAR per un possibile tocco di mano in area del Cosenza.15:41

Giocata in velocità tra Zappa e Lapadula ma i due non riescono poi a concludere.15:29

Punizione dal limite per il Cosenza, calcia Kornvig con il destro, palla alta sopra la traversa.15:25

Calcio d'angolo per il Cagliari, pallone per Lapadula che controlla e calcia con il destro ma impatta sulla difesa del Cosenza.15:17

Ospiti che, dopo un inizio un po' in affanno, tengono ora il pallone.15:12

Ancora Lapadula! Colpo di testa e pallone deviato in angolo da Marson.15:07

4'

Pallone in area per Lapadula, l'attaccante arpiona la sfera, si gira ma la conclusione viene deviata in calcio d'angolo.15:05