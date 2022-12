Grazie per aver seguito la diretta di Como-Cittadella, buone feste e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie B.17:03

Vittoria all'inglese per la squadra di Longo, che passa in vantaggio al 4' con lo splendido tiro di controbalzo di Arrigoni sulla sponda di Cerri. Il Cittadella va vicino al pareggio prima con Antonucci, la cui conclusione nello specchio della porta viene ribattuta da Vignali, e poi con Embalo, che non riesce a pizzicare di testa un bel traversone di Carriero. Nella ripresa sono ancora i padroni di casa a partire meglio e a sfiorare il raddoppio prima con la girata di Binks respinta da Kastrati e poi con la traversa colpita da Odenthal, ma il definitivo 2-0 arriva al 72' con il neoentrato Mancuso, che gira di prima in porta un appoggio di Vignali.17:02

Secondo successo consecutivo e tre punti importantissimi per il Como, che stacca il Cittadella, supera Venezia e Spal e si porta fuori dalla zona playout con 22 punti, gli stessi del Benevento quattordicesimo. Quarta sconfitta di fila, invece, per i granata, che vengono agganciati dal Perugia e scivolano al penultimo posto, a un punto dalla zona playout e tre dalla salvezza diretta.16:57

90'+7' FISCHIO FINALE: COMO-CITTADELLA 2-0. Vittoria fondamentale per i lariani con i gol di Arrigoni e Mancuso.16:54

90'+5' AMMONITO Alessandro Mattioli per una manata ai danni di Mancuso.16:51

90'+4' Altro tiro da fuori, stavolta di Beretta. Stesso esito, con la sfera che finisce al di sopra della traversa.16:51

90'+3' Tentativo da molto lontano di Mastrantonio. Conclusione alta.16:50

90' Segnalati sette minuti di recupero.16:47

87' AMMONITO Santiago Visentin, in ritardo su Gabrielloni.16:44

86' Quinta sostituzione per il Cittadella. Esce Tommaso Cassandro, entra Alessandro Mattioli.16:44

86' Quarta sostituzione per il Cittadella. Fuori Simone Branca, dentro Valerio Mastrantonio.16:43

86' Quinta sostituzione per il Como. Tommaso Arrigoni lascia spazio a Paolo Pancrazio Faragò.16:43

86' Quarta sostituzione per il Como. Finisce la partita di Luca Vignali, al suo posto Cesc Fàbregas.16:43

84' Donnarumma batte il calcio di punizione in mezzo, Beretta fa la sponda, Asencio non arriva sul secondo palo e Visentin non riesce a rimettere dietro il pallone con il destro.16:41

82' Terza sostituzione per il Como. Esce Patrick Cutrone, entra Alessandro Gabrielloni.16:38

78' Terza sostituzione per il Cittadella. Fuori Nicola Pavan, dentro Ignácio Lores Varela.16:35

75' Gira palla ora il Como. La squadra di Longo prova così ad addormentare il gioco.16:32

72' GOL! COMO-Cittadella 2-0! Rete di Leonardo Mancuso! Cutrone allarga per Vignali che entra dentro al campo e appoggia in verticale per il numero 77. L'ex attaccante dell'Empoli gira di prima con l'interno trovando una conclusione che si insacca a fil di palo.



Guarda la scheda del giocatore Leonardo Mancuso16:30

69' Riprende ora il gioco. Ventuno minuti più un corposo recupero al termine del match.16:25

66' Problema fisico per l'arbitro Marco Guida, che lascia la direzione di gara al quarto uomo Matteo Gariglio.16:23

64' Ioannou lancia in profondità Mancuso, che non controlla bene e lascia scivolare sul fondo il pallone.16:21

61' Seconda sostituzione per il Cittadella. Carlos Embalo lascia spazio a Giacomo Beretta.16:20

61' Prima sostituzione per il Cittadella. Finisce la partita di Giuseppe Carriero, al suo posto Davide Mazzocco.16:19

58' Seconda sostituzione per il Como. Esce Alejandro Blanco, entra Jacopo Da Riva.16:14

58' Prima sostituzione per il Como. Fuori Alberto Cerri, dentro Leonardo Mancuso.16:14

55' AMMONITO Simone Ghidotti per perdita di tempo.16:12

55' Traversone basso di Carriero per l'inserimento di Pavan, che anticipa tutti sul primo palo ma non trova la porta.16:12

53' Tentativo da fuori di Carriero. Conclusione imprecisa e palla che termina alta.16:10

51' Partenza forte anche in questo secondo tempo per il Como. Dopo qualche minuto difficile, ora il Cittadella sta riprendendo un po' di campo.16:09

48' PALO DI ODENTHAL! Corner di Blanco sulla testa del centrale olandese, che colpisce indisturbato ma sbatte sul legno.16:06

48' BINKS! L'ex difensore del Bologna vince un rimpallo e si ritrova un pallone in area. La sua conclusione viene respinta da Kastrati.16:04

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Como-Cittadella.16:02

Sono Beretta e Lores le due opzioni offensive a disposizione di Gorini per cambiare la partita nel secondo tempo. Longo, invece, potrebbe pensare a Fabregas al posto di Blanco per legare meglio il gioco tra centrocampo e attacco.15:53

Il Como va in vantaggio all'intervallo grazie alla rete di Arrigoni, che al 4' riceve lo scarico di Cerri e fa partire una conclusione di controbalzo che si insacca alle spalle di Kastrati. Il Cittadella reagisce al 16' con il tiro di Antonucci deviato in corner da Vignali, mentre al 37' è Embalo ad andare a un passo dal pareggio, ma non riesce a girare di testa da pochi passi.15:51

45' FINE PRIMO TEMPO: COMO-CITTADELLA 1-0. Decide il bel gol di Arrigoni in avvio.15:46

42' Timido tentativo di scorpione da parte di Blanco su cross di Ioannou. Kastrati blocca senza problemi.15:43

40' Altro traversone, stavolta di Donnarumma, per Embalo, che prova a girare in acrobazia ma non è preciso.15:41

37' CHE OCCASIONE PER EMBALO! Gran cross di Carriero per il numero 7, che da due passi non riesce a girare in porta con la testa.15:38

34' Cerri lancia di nuovo nello spazio Cutrone, che salta Kastrati ma si allarga troppo. L'ex Milan rientra e prova a calciare. Sulla ribattuta arriva Ioannou, la cui conclusione viene bloccata dal portiere del Cittadella.15:36

33' Tante interruzioni in questa fase. L'arbitro Guida è spesso costretto a ricorrere al fischietto.15:34

30' Poche emozioni in questa prima mezz'ora di partita. Il Cittadella ha risposto al gol di Arrigoni soltanto con la conclusione di Antonucci salvata da Vignali.15:32

27' Cerri lancia in profondità Cutrone, ma Frare è bravissimo e lo ferma con una scivolata.15:28

24' Proteste della panchina del Cittadella per un contrasto nell'area del Como tra Ghidotti e Asencio. Guida ammonisce Stefano Marchetti, direttore generale degli ospiti.15:25

22' PILLOLA STATISTICA: Il Cittadella ha vinto due delle quattro partite contro il Como in Serie B (1N, 1P), e in tutte e quattro le sfide ha sempre segnato almeno due gol, realizzandone nove in totale. 15:23

19' Cerri vede l'inserimento di Arrigoni e prova a servirlo con una palla interna. Passaggio troppo lungo e palla che si perde sul fondo.15:20

16' VIGNALI SALVA IL COMO! Uno due tra Carriero e Asencio con il centrocampista del Cittadella che prende il fondo e mette palla dietro. Sul secondo palo arriva Antonucci, che controlla e calcia forte sotto la traversa. Vignali si immola e con la testa devia in corner.15:17

13' Molti lanci lunghi, soprattutto da parte del Como, dopo 13 minuti. La mancata precisione non consente, però, agli attaccanti di controllare il pallone.15:15

10' Ritmo non troppo alto in questo avvio. Gli ospiti non sono ancora riusciti a reagire dopo il gol di Arrigoni.15:11

7' Colpito a freddo, il Cittadella prova a reagire facendo girare il pallone.15:08

4' GOL! COMO-Cittadella 1-0! Rete di Tommaso Arrigoni! Cerri scarica di tacco per il numero 21, che controlla e calcia di controbalzo colpendo il pallone con il collo esterno del piede. Il pallone sbatte sulla traversa e finisce alle spalle di un incolpevole Kastrati per il vantaggio dei padroni di casa.



Guarda la scheda del giocatore Tommaso Arrigoni15:06

CALCIO D'INIZIO! Comincia Como-Cittadella. Il primo pallone della partita è giocato dagli ospiti.15:01

Quasi tutto pronto allo Stadio Giuseppe Sinigaglia. Tra pochi minuti l'arbitro Marco Guida darà il via al match.14:59

Gorini deve rinunciare agli squalificati Perticone in difesa e Danzi a centrocampo, sostituiti rispettivamente da Frare e Pavan. Panchina per Vita, con Cassandro che parte a destra e Donnarumma a sinistra. Recupera per la panchina Beretta.14:59

Longo opta ancora per la difesa a tre, inserendo Vignali al posto di Faragò. Al fianco di Cutrone gioca Cerri, preferito a Gabrielloni e Mancuso. Solo panchina per Fabregas.15:03

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Cittadella si schiera in campo con un 4-3-1-2: Kastrati; Cassandro, Frare, Visentin, Donnarumma; Carriero, Pavan, Branca; Antonucci; Embalo, Asencio. A disposizione: Manfrin, Maniero, Felicioli, Mattioli, Ciriello, Del Fabro, Vita, Mazzocco, Mastrantonio, Lores Varela, Beretta.16:35

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Como si schiera in campo con un 3-4-1-2: Ghidotti; Odenthal, Scaglia, Binks; Vignali, Arrigoni, Bellemo, Ioannou; Blanco; Cerri, Cutrone. A disposizione: Vigorito, Cagnano, Delli Carri, Ba, Faragò, Celeghin, Da Riva, Fabregas, Parigini, Ambrosino, Mancuso, Gabrielloni.16:35

Tre sconfitte consecutive nelle ultime tre giornate, invece, per la squadra di Edoardo Gorini. In trasferta i granata hanno portato a casa nove punti, frutto di due vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte.14:47

Scontro salvezza tra i lombardi e i veneti, entrambi a quota 19 punti. La squadra allenata da Moreno Longo, però, è avanti per differenza reti e, al momento, disputerebbe il playout contro il Venezia. I lariani sono reduci dalla vittoria per 3-0 in casa della Ternana, che ha interrotto una serie di cinque partite senza successi. Bilancio in perfetto equilibrio, invece, tra le mura dello Stadio Giuseppe Sinigaglia: tre vittorie, tre pareggi e tre sconfitte.14:39

Buon Santo Stefano e benvenuti alla diretta scritta di Como-Cittadella, gara valida per la diciannovesima giornata di Serie B.14:35