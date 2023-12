Luci accese allo Stadio Renzo Barbera di Palermo, è tempo di Palermo-Cremonese! In questo copioso turno di boxing-day, il calendario mette a confronto Rosanero e Grigiorossi dopo quasi quattro stagioni dall'ultima volta, nell'incrocio di fine gennaio 2019 che si concluse con una vittoria per 2-0 a favore della Cremonese. Quest'oggi, i lombardi approdano in terra siciliana con alle spalle un 5^ posto, a difesa di un bottino di 32 punti; posizione ravvicinata quella degli odierni padroni di casa, che sono fissi in 7^ posizione con un totale di 29 punti collezionati.17:36