Dove si gioca la partita:



Stadio: Arena Garibaldi Romeo Anconetani

Città: Pisa

Capienza: 25000 spettatori20:00 Fonte: Gettyimages

Questa 35a giornata di Serie B inizia il venerdì sera con la sfida tra Pisa e Catanzaro: in palio tre punti fondamentali per la corsa play off, in una Serie Cadetta che regala sempre grandi emozioni nel finale di stagione.20:00

La squadra di Aquilani si trova ad un solo punto dall'ottavo posto, con una vittoria farebbe un balzo importante nella zona play off; quinti gli ospiti che cercano il miglior piazzamento vista la promozione diretta ormai a 11 punti.20:02

Sono ufficiali le formazioni del match: Pisa (4-2-3-1), Nicolas - Barbieri, Caracciolo, Canestrelli, Beruatto - Marin, Esteves - Arena, Valoti, D’Alessandro - Bonfanti.20:04

La formazione del Catanzaro (4-4-2), Fulignati - Situm, Brighenti, Antonini, Scognamillo - Sounas, Petriccione, Pontisso, Vandeputte - Ambrosino, Biasci.20:05

Aquilani punta su Bonfanti come prima punta, Arena e D'Alessandro sulle fasce, Valoti da trequartista. Beruatto da terzino sinistro.20:07

Vivarini con la coppia d'attacco formata da Biasci e Ambrosino, Vandeputte e Sounas a creare dalle fasce. Antonini con Brighenti al centro della difesa, Situm da terzino.20:08

Grande entusiasmo e grande pubblico all'Arena Garibaldi, manca poco al fischio di inizio.20:08

Dirige il match l'arbitro Matteo Gualtieri.20:09

1' INIZIA PISA - CATANZARO!20:31

1' Primo pallone per il Catanzaro, Pisa subito aggressivo.20:33

2' GOL! Pisa - CATANZARO 0-1! Rete di Simone Pontisso. Angolo per il Catanzaro: schema con pallone morbido di Vandeputte sul secondo palo per il mediano che scarica un potente destro al volo in porta.



3' Catanzaro che trova il vantaggio al primo affondo, gran schema su palla inattiva per la formazione di Vivarini.20:34

4' Pisa che prova la reazione, fallo di Petriccione su Valoti.20:35

6' Idee speculari per i due allenatori: possesso palla, costruzione dal basso, pressing inizia per poi tornare compatti nella propria metá campo.20:37

7' Proteste del Pisa per un contatto in area che non permette a Valoti di saltare, si continua a giocare.20:39

9' Contropiede Catanzaro, Vandeputte cerca Biasci ed é steso da Caracciolo: anche in questo caso, nessun fischio.20:40

11' Sta faticando il Pisa a trovare la reazione, Catanzaro in controllo.20:41

12' OCCASIONE PISA! D'Alessandro supera Fulignati in uscita con un tocco di prima intenzione, palla di pochissimo a lato!20:43

13' Scintille tra Barbieri e Vandeputte, Gualtieri chiede calma.20:43