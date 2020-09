LIVE BRESCIA - ASCOLI 0-1 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Allo Stadio M. Rigamonti prende avvio la stagione 2020/21 di Serie B per Brescia e Ascoli. La direzione arbitrale è affidata al sig. Abbatista della sezione di Molfetta.12:48

Le rondinelle, reduci dalla retrocessione dalla massima serie, hanno salutato Tonali e Balotelli e accolto il nuovo tecnico Delneri. I bianconeri hanno mantenuto la categoria grazie al quattordicesimo posto nello scorso campionato. Valerio Bertotto guiderà la compagine marchigiana in questa stagione.13:17

Gigi Delneri deve rinunciare a Sabelli, Cistana e Torregrossa, quest’ultimo al centro di insistenti voci di mercato. Spalek e Zmrhal presidieranno le corsie, Ayé affiancherà Donnarumma in avanti.13:55

Valerio Bertotto fa il suo esordio in una panchina di Serie B. Il tecnico propone Büchel in regia. Bajic guiderà il reparto avanzato, sostenuto da Cangiano e dall'ultimo arrivato Chiricò.13:55

Prima del fischio d’inizio le squadre hanno osservato un minuto di silenzio in memoria dell’arbitro Daniele De Santis, scomparso in tragiche circostanze nella notte di lunedì.14:06

Chiricò tiene viva la sfera all'altezza della linea di fondo e s'incunea in area. Il fantasista termina a terra a seguito di un contatto con Martella. Il direttore di gara lascia proseguire. 14:08

Spalek affonda sulla destra e mette il cross: Leali smanaccia, Donnarumma non ci arriva. 14:10

Zmrhal cerca i saltatori in area: la difesa ospite allontana la minaccia. 14:17

Cross di Spalek dal lato corto dell'area, Pucino si rifugia in corner. 14:15

16'

Donnarumma serve in area Spalek: il n°7 non conclude, ma preferisce l'assistenza per un compagno. L'azione sfuma. 14:18