LIVE COSENZA - VIRTUS ENTELLA 0-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: San Vito Gigi Marulla

Città: Cosenza

Capienza: 24209 spettatori13:30

Benvenuti alla diretta testuale di Cosenza-Virtus Entella. La Serie B torna in campo, si riparte!13:33

Vediamo le formazioni ufficiali. Il Cosenza si schiera con un 3-4-1-2 così composto: Saracco - Ingrosso, Idda, Legittimo - Corsi, Bruccini, Sciaudone, Bittante - Bàez - Carretta, Litteri. A disposizione: Falcone, Patitucci, Tiritiello, La Vardera, Bahouli, Kone, Maresca, Sacko, Gliozzi, Moreo, Sueva.13:39

La Virtus Entella risponde con il 4-4-2: Borra - De Col, Poli, Chiosa, Costa - Brescianini, Crimi, Paolucci, Settembrini - De Luca, Brunori. A disposizione: Cardoselli, Russo, Morra, Cleur, Bonini, Pavic, Petrovic, Koutsoupias, Toscano, Paroni, Coppolaro.13:53

Arbitra il match il signor Lorenzo Illuzzi di Modugno, coadiuvato da Carbone e Annaloro. Quarto ufficiale Robilotta.13:50

Il Cosenza riparte da casa, dal San Vito Marulla, dove poco meno di due mesi fa festeggiava una salvezza che sembrava improbabile, dando prova di grande volontà e determinazione. Mister Occhiuzzi si affida alle certezze e non cambia niente rispetto alla formazione che ha guadagnato sul campo la permanenza in B. Litteri promosso titolare, cercherà di non far rimpiangere Rivière, che è partito per giocarsi le sue chances in Serie A col Crotone.13:58

La Virtus Entella ha cambiato allenatore, c'è Tedino dopo l'esperienza sulla panchina del Palermo. In attacco è arrivato Brunori, in cerca di rilancio dopo un stagione travagliata tra Pescara e Juventus Under23. A centrocampo è partito Mazzitelli, che nella scorsa stagione è stato un perno fondamentale, vedremo come Paolucci e compagni sapranno sopperire alla sua assenza.14:04

1' PARTITI! Primo possesso manovrato dalla Virtus Entella.14:05

3' Inizio tonico della Virtus, che cerca il fraseggio a due tocchi.14:09

6' Il campo sembra in condizioni non proprio ottimali...14:12

9' Prima punizione nei pressi dell'area per il Cosenza: batte Bàez, ma la difesa riesce a liberare.14:14

9' Brunori arriva sul fondo e cerca un compagno in mezzo, la difesa è ben piazzata però.14:15

12' Ancora Bàez su punizione: battuta troppo sul portiere, che blocca in presa alta.14:17

13' PRIMO SQUILLO DEL COSENZA! Contropiede guidato centralmente, palla in verticale con i tempi giusti per Bittante, che incrocia da dentro l'area, ma Borra ci arriva con la punta delle dita!14:19

14' Primo giallo del match: Bruccini è entrato in modo scomposto su un avversario. Si è subito scusato.14:20

17' Entrambe le squadre sono molto aggressive nel cercare di recuperare il possesso, ci sono diversi falli, ma la partita è corretta fin qui.14:23