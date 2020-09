LIVE LECCE - PORDENONE 0-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita: Stadio: Via Del Mare Città: Lecce Capienza: 33876 spettatori13:30

Benvenuti alla diretta del match tra Lecce e Pordenone, valido per la prima giornata del campionato di Serie B. 13:35

Attesa per il nuovo Lecce: nuovo allenatore, nuovo direttore sportivo, tanti nuovi acquisti. 13:37

Avversario il temibile Pordenone di Tesser, alla seconda stagione della sua storia in Serie B.13:38

4-3-3 per il Lecce: Gabriel - Calderoni, Meccariello, Lucioni, Zuta - Henderson, Petriccione, Majer - Mancosu, Coda, Listkowski. 14:06

4-3-1-2 per il Pordenone: Bindi - Vogliacco, Camporese, Barison, Falasco - Magnino, Calò, Rossetti - Mallamo - Ciurria, Diaw.13:40

Il neo arrivato Adjapong parte dalla panchina, Meccariello ha la meglio su Rossettini. Tanti primavera in panchina, Mancosu la garanzia titolarissimo. Centrocampo tutto nuovo per il Pordenone, così come nuovo è il super acquisto Diaw.13:55