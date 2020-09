Gli arancioneroverdi si aggiudicano il derby e partono subito con tre punti, grazie al rigore di Aramu. Gara senza tatticismi, giocata a viso aperto fino al 95', Pontisso e Beruatto impegnano Lezzerini, Cappelletti si divora il gol del pareggio in pieno recupero.18:02

90'+6' FINITA! Venezia-Vicenza 1-0, triplice fischio di Meraviglia.17:59

90'+5' OCCASIONE VICENZA! Vandeputte sfonda in area, Cappelletti spara alle stelle da ottima posizione.17:54

90'+4' Ripartenza di Forte, fermato al limite da Padella.17:54

90'+2' Da corner, palla fuori per Beruatto, rasoterra bloccato da Lezzerini.17:50

90'+1' Vandeputte in area per Zonta, Molinaro chiude in angolo.17:50

90' Cinque minuti di recupero.17:49

90' Capello tiene palla in avanti, guadagnando angolo.17:48

88' ULTIMO CAMBIO VENEZIA. Scampoli per Vacca, esce Taugourdeau.17:48

87' SOSTITUZIONE VENEZIA. Zanetti si affida all'esperienza di Molinaro, fuori Felicioli.17:47

85' Squadre lunghe, Maleh serve Capello, destro dal limite, oltre il montante.17:46

84' Giacomelli rovescia in mezzo, Rigoni in scivolata non ci arriva.17:42

82' Sugli sviluppi del corner, girata di Dalmonte, a lato.17:40

82' Giacomelli si decentra, guadagnando angolo.17:40

81' OCCASIONE VENEZIA! Ripartenza di Capello, destro a giro di Di Mariano, Grandi ribatte coi pugni.17:39

79' Lancio per Marotta, ottima chiusura di Modolo.17:37

78' Cross teso di Maleh, svirgolata di Padella, Grandi raccoglie la sfera.17:36

77' Ripartenza di Capello, Maleh sbaglia la rifinitura per Forte.17:35

76' SOSTITUZIONE VICENZA. Fuori Pontisso, dentro Zonta.17:35

76' AMMONITO Di Mariano, braccio alto su Pontisso.17:34

74' Di Mariano dalla sinistra, Padella di testa anticipa Crnigoj.17:33

73' Crnigoj sfonda sulla destra, cross deviato in angolo da Beruatto.17:31

72' Capello in area per Maleh, controllo sbagliato.17:30

71' Ceccaroni scivola, funziona la trappola del fuorigioco su Marotta.17:29

69' SOSTITUZIONE VENEZIA. Aramu lascia il campo a favore di Di Mariano.17:29

69' SOSTITUZIONE VENEZIA. Debutto per Crnigoj, fuori Fiordilino.17:28

69' SOSTITUZIONE VICENZA. Rigoni prende il posto di Cinelli.17:28

69' SOSTITUZIONE VICENZA. Di Carlo si gioca la carta Giacomelli, esce Guerra.17:28

68' Sventagliata di Felicioli per Forte, il pallone carambola sulla mano, Meraviglia ferma il gioco.17:27

67' AMMONITO Modolo, trattenuta su Dalmonte.17:27

66' Marotta segna a gioco fermo, il biancorosso era scattato in offside.17:25

65' AMMONITO Forte, gomito alto su Cappelletti.17:24

64' Marotta stoppa in area, Ceccaroni spazza corto, Vandeputte schiacca il destro ampiamente a lato.17:23

63' Lancio per Capello, Grandi arriva prima.17:22

62' OCCASIONE VICENZA! Beruatto ci prova dalla distanza, Lezzerini alza sopra la traversa.17:21

62' Punizione sprecata da Vandeputta, palla direttamente sul fondo.17:20

61' SOSTITUZIONE VICENZA. Staffetta in attacco tra Gori e Marotta.17:20

60' Fiordilino in verticale per Forte, Padella protegge l'uscita di Grandi.17:19

58' SOSTITUZIONE VENEZIA. Zanetti richiama Bocalon e fa esordire bomber Forte.17:17

57' Dalmonte in area, raddoppiato, non passa.17:16

56' OCCASIONE VICENZA! Da corner, Pontisso di potenza da fuori scalda i guanti a Lezzerini.17:15

56' Gori si libera sul fondo, Modolo spazza in angolo.17:14

55' AMMONITO Taugourdeau, in ritardo su Beruatto.17:13

54' Ferrarini dalla destra, Cappelletti anticipa Bocalon.17:13

53' OCCASIONE VENEZIA! Azione stupenda degli arancioneroverdi, Capello tocca dietro, velo di Fiordilino, destro violento di Taugourdeau, fuori di poco.17:12

52' Errore di Ferrarini, rimedia Maleh.17:11

51' AMMONITO Cinelli, intervento rude su Aramu.17:10

51' Ripartenza di Aramu, scatto di Maleh, Vandeputte regge con il fisico.17:09

50' Punizione di Taugourdeau, Grandi sicuro in presa.17:08

48' OCCASIONE VICENZA! Guerra penetra in area dalla sinistra, Lezzerini copre il primo palo.17:06

48' Cross di Vandeputte, Guerra in acrobazia non inquadra la porta.17:06

46' Corner di Taugourdeau, colpo di testa sul fondo di Aramu.17:05

46' COMINCIA LA RIPRESA. Venezia-Vicenza 1-0, nessun cambio durante l'intervallo.17:04

Zanetti può dirsi soddisfatto della prestazione, è mancata maggiore freddezza sottoporta, possibili esordi di bomber Forte e dell'ex Ajax Johnsen; Di Carlo deve cercare di mantenere la pressione alta inserendo maggiore qualità negli ultimi metri.16:58

Derby equilibrato per larghi tratti, vantaggio meritato per gli arancioneroverdi più pericolosi sottoporta: Ceccaroni sfiora il vantaggio, Grandi si supera su Bocalon, Aramu segna su rigore concesso per un fallo di Pontisso su Capello. Gol annullato a Padella per fuorigioco.16:50

45'+1' FINE PRIMO TEMPO. Venezia-Vicenza 1-0, Aramu sblocca su rigore.16:48

44' Lancio per Gori, sinistro sbilenco, palla in curva.16:46

42' Tiro cross di Dalmonte da posizione defilata, alto.16:46

41' Felicioli fugge sulla sinistra, Aramu la spizzica di testa da ottima posizione, palla ampiamente a lato.16:43

40' OCCASIONE VENEZIA! Capello avanza ed esplode il destro dai 25 metri, Grandi ci mette i pugni.16:42

38' Fallo tattico di Dalmonte, Meraviglia lo grazia.16:41

36' GOL! VENEZIA-Vicenza 1-0! Rigore di Aramu. Grandi intuisce ma non ci arriva, Aramu non sbaglia dagli 11 metri.16:39

35' RIGORE VENEZIA! Ferrarini centra dalla destra, Pontisso aggancia Capello in area, Meraviglia indica il dischetto.16:37

34' Altro corner, colpo di testa di Cappelletti, alto.16:36

33' Da corner, sinistro al volo di Beruatto, deviato in angolo da Ferrarini.16:35

33' Accelerazione di Vandeputte, Felicioli si rifugia in angolo.16:35

31' Traversone di Felicioli, Grandi smanaccia, Cappelletti spazza prima dell'arrivo di Capello.16:34

30' Gori libera di tacco Bruscagin, cross smorzato da Modolo, Lezzerini raccoglie la sfera.16:33

29' Aramu ha spazio sulla destra, ottimo recupero di Beruatto.16:31

28' Percussione centrale di Dalmonte, suggerimento troppo profondo per Guerra.16:30

26' Errore in uscita dei biancorossi, Aramu serve Capello che calcia malamente, palla sul fondo.16:28

24' Vandeputte dalla destra, palla tra le braccia di Lezzerini.16:27

22' Rischio enorme di Lezzerini, Gori in pressione per poco non gli ruba palla.16:24

21' Aramu riceve al limite da Capello, sinistro alzato in angolo da Cappelletti.16:23

19' Cross di Ferrarini, Padella libera l'area.16:21

17' OCCASIONE VENEZIA! Bocalon lascia sul posto Cappelletti e s'invola a tu per tu con il portiere, Grandi gli chiude lo specchio.16:19

16' Lancio per Gori, Lezzerini esce dalla propria area e lo anticipa.16:18

15' Sinistro dai 25 metri di Taugourdeau, deviato in angolo da Cappelletti.16:17

13' Dalmonte scende sulla sinistra, Ferrarini lo ferma in angolo.16:15

12' Capello chiama l'uno-due ad Aramu, Padella intercetta.16:14

10' Gara equilibrata, le due squadre si affrontano sulla mediana.16:13

8' GOL ANNULLATO VICENZA! Punizione di Beruatto, Padella insacca di testa ma è in posizione irregolare.16:11

7' Felicioli dalla sinistra, Bocalon sfiora ma è in fuorigioco.16:11

6' OCCASIONE VENEZIA! Da corner, girata di testa di Ceccaroni sul primo palo, Cinelli salva anticipando Grandi.16:10

6' Aramu si sposta sulla destra, Beruatto lo ferma in angolo.16:08

4' Gli arancioneroverdi aumentano il fraseggio, pressing alto dei biancorossi.16:07

2' Sugli sviluppi del corner, girata di Guerra murata da Ceccaroni.16:04

1' Vandeputte conquista immediatamente il primo corner della gara, concesso da Felicioli.16:03

1' INIZIA Venezia-Vicenza, palla agli arancioneroverdi.16:02

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Meraviglia.15:46

Anche Di Carlo riparte dalla stessa ossatura della scorsa stagione: solo tre innesti dal mercato, rinnovata la catena di sinistra con Beruatto (Juventus) e Dalmonte (Genoa), davanti Gori (Fiorentina) in coppia con l'ex Guerra.16:04

Zanetti riparte dallo stesso modulo e nove undicesimi dello scorso anno, sfruttando almeno inizialmente l'ottimo lavoro di Dionisi: solo due volti nuovi in campo, Ferrarini dalla Fiorentina sull'out di destra, Taugourdeau ex Trapani in cabina di regia. In avanti, Aramu alle spalle del tandem Capello-Bocalon.15:39

4-4-2 per il Vicenza: Grandi - Bruscagin, Cappelletti, Padella, Beruatto - Vandeputte, Pontisso, Cinelli, Dalmonte - Guerra, Gori. A disp.: Pizzignacco, Gerardi, Scoppa, Pasini, Ierardi, Ouro Agouda, Marotta, Rigoni, Zonta, Mancini, Barlocco, Giacomelli.15:45

Ecco le formazioni. Venezia con il 4-3-1-2: Lezzerini - Ferrarini, Modolo, Ceccaroni, Felicioli - Fiordilino, Taugourdeau, Maleh - Aramu - Capello, Bocalon. A disp.: Pomini, Svoboda, Marino, Molinaro, Vacca, Crnigoj, Rossi, St Clair, Bjarkason, Johnsen, Di Mariano, Forte.15:38

Subito derby veneto tra gli arancioneroverdi, reduci da una salvezza tranquilla e i biancorossi, promossi dalla Serie C dopo aver dominato il girone B fino alla sospensione per Covid. Sfida anche tra due ex compagni di squadra: Paolo Zanetti, nuovo tecnico dei lagunari è infatti cresciuto nelle giovanili vicentine e si affacciava alla prima squadra dove Mimmo Di Carlo era una bandiera.14:08

Al Pier Luigi Penzo tutto pronto per Venezia-Vicenza, prima giornata di Serie B.14:00