Punizione interessante per il Sudtirol.14:39

Cartellino giallo per Venturi, che attera Ciervo al limite dell'area.14:39

Altra punizione al limite dell'area per il Cosenza. La palla, respinta dalla difesa, arriva a Marras che calcia al volo con il sinistro ma il tiro esce sul fondo.14:17

OCCASIONE COSENZA! Punizione toccata corta per Praszelik che dal limite calcia in porta ma Poluzzi respinge.14:10

Punizione dal lato destro del limite dell'area per il Cosenza.14:07

Il Sudtirol deve rinunciare allo squalificato Casiraghi, capocannoniere della serie B. Al suo posto Merkaj arretrato in mediana.14:25

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Cosenza si schiera con un 4-2-3-1: Micai – Gyamfi, Camporese, Venturi, Frabotta – Zuccon, Praszelik – Marras, Forte, Mazzocchi – Florenzi. A disposizione: Calò, Crespi, Voca, Rispoli, Fontanarosa, D’Orazio, Lai, Viviani, Marson, Occhiuto, Novello. All. Caserta.13:47

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Sudtirol scende in campo con il 3-5-2: Poluzzi – Kofler, Scaglia, Masiello – Ciervo, Tait, Arrigoni, Merkaj, Cagnano – Rauti, Pecorino. A disposizione: Vinetot, Ghiringhelli, Drago, Broh, Davì, Cisco, Kurtic, Giorgini, Moutassime, Lonardi, Odogwu, El Kaouakibi. All. Valente.14:25

Il Cosenza invece nell’ultimo turno ha battuto il Venezia per 4-2, ritrovando così quella vittoria che mancava da sette turni.13:40

Il Sudtirol ha raccolto quattro punti nelle ultime due giornate. Nell’ultimo turno ha pareggiato per 1-1 sul campo del Brescia.13:39

Le due formazioni sono appaiate in classifica al 13esimo posto con 24 punti. Curiosamente, hanno lo stesso bottino di risultati (6 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte), identica differenza reti (-1) e all’andata hanno pareggiato per 2-2.13:38

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Sudtirol e Cosenza, gara valida per la 22esima giornata del campionato di Serie B.13:38

PREPARTITA

Sudtirol - Cosenza è valevole per la giornata numero 22 del campionato di Serie B 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 27 gennaio alle ore 14:00 allo stadio Druso di Bolzano.

Arbitro di Sudtirol - Cosenza sarà Daniele Chiffi. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Attualmente il Sudtirol si trova 13° in classifica con 25 punti (frutto di 6 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte); invece Cosenza si trova 14° in classifica con 25 punti (frutto di 6 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte).

Il Sudtirol ha segnato 28 gol e ne ha subiti 29; Cosenza ha segnato 23 gol e ne ha subiti 24.

La partita di andata Cosenza - Sudtirol si è giocata il 16 settembre 2023 e si è conclusa 2-2.

In casa il Sudtirol ha fatto 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa Cosenza ha totalizzato 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte).

Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato Lecco, il Feralpisalo e il Brescia ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Cosenza nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, la Cremonese e il Venezia ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Sudtirol ha incontrato nell'ultima partita il Brescia pareggiando 1-1 mentre Cosenza ha incontrato il Venezia vincendo 4-2.

Sudtirol e Cosenza si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match il Sudtirol non ha mai vinto, Cosenza non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 3.

Sudtirol-Cosenza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Südtirol e Cosenza hanno pareggiato tutti i tre match disputati finora in Serie B, e con risultati diversi: 1-1 nel settembre 2022; 0-0 e 2-2 nel 2023.

Südtirol e Cosenza hanno gli stessi punti in classifica (24) e arrivano al match con lo stesso score di sei vittorie, sei pareggi e nove sconfitte. Anche la differenza reti è identica (-1, bilanciati da cinque gol segnati in più per il Südtirol e cinque gol subiti in meno per il Cosenza).

Dopo i quattro punti conquistati nelle ultime due giornate, il Südtirol potrebbe estendere la propria striscia a tre risultati utili consecutivi per la prima volta da inizio campionato (altoatesini imbattuti nei primi sei turni, nella serie che vide disputarsi anche il match d’andata, terminato con il risultato di 2-2).

Il Cosenza non va in gol da sei trasferte consecutive di campionato: si tratta della serie aperta più lunga di gare esterne consecutive senza reti all’attivo di una squadra in Serie B.

Il Südtirol è la squadra che in percentuale ha subito più gol da palla inattiva in questo campionato: il 48%, ovvero 14 sui 29 complessivi. Dall’altro lato, il Cosenza ha subito in questo modo ben tre delle ultime sette reti: tante quante i calabresi ne avevano incassate da questa situazione di gioco in tutte le 17 precedenti nel torneo in corso.

Emanuele Pecorino, a segno nell’ultimo turno di campionato contro il Brescia, è l’unico giocatore di movimento ad avere disputato tutte le 21 partite disponibili in questa Serie B con la maglia del Südtirol

Simone Mazzocchi ha giocato 33 partite nella scorsa stagione di Serie B con la maglia del Südtirol, segnando tre reti: lo stesso numero di marcature già realizzate nel torneo in corso, ma in 20 sfide.

Queste le statistiche delle due squadre nelle partite giocate fino ad oggi in campionato:

Sudtirol Cosenza Partite giocate 21 21 Numero di partite vinte 6 6 Numero di partite perse 9 9 Numero di partite pareggiate 6 6 Gol totali segnati 28 23 Gol totali subiti 29 24 Media gol subiti per partita 1.4 1.1 Percentuale possesso palla 43.5 50.0 Numero totale di passaggi 7782 8217 Numero totale di passaggi riusciti 5869 6512 Numero di tiri nello specchio per partita 59 84 Percentuale di tiri in porta 40.4 44.2 Numero totale di cross 370 474 Numero medio di cross riusciti 86 101 Duelli per partita vinti 1123 980 Duelli per partita persi 1059 1057 Corner subiti 112 102 Corner guadagnati 71 102 Numero di punizioni a favore 291 273 Numero di punizioni concesse 294 289 Tackle totali 327 280 Percentuale di successo nei tackle 59.9 62.9 Fuorigiochi totali 29 40 Numero totale di cartellini gialli 51 72 Numero totale di cartellini rossi 1 3

