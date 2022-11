LIVE PALERMO - VENEZIA 0-0 SERIE B 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Al Renzo Barbera tutto pronto per Palermo-Venezia, posticipo della quattordicesima giornata di Serie B.17:00

Sfida tra le due ex proprietà di Zamparini, ora sotto gestione estera: i rosanero, avanti di sei punti ma reduci dalla sconfitta contro il Cosenza, affrontano gli arancioneroverdi, scalati in ultima posizione dopo una striscia negativa di sei gare (1N, 5P).17:03

3-5-2 per il Venezia: Joronen - Wisniewski, Ceppitelli, Ceccaroni - Candela, Crnigoj, Tessmann, Andersen, Zampano - Johnsen, Pohjanpalo. A disp.: Bertinato, Sperandio, Modolo, Svoboda, Zabala, Ullmann, St Clair, Fiordilino, Busio, Pierini, Cheryshev, Novakovich.17:23

Corini si affida all'ex Di Mariano nel tridente completato da Valente e Brunori. Spazio anche agli altri ex, Segre in mediana e Mateju sull'out di destra. Uniche novità in difesa con Bettella e Sala al posto di Marconi e Devetak.17:27