LIVE REGGINA - BENEVENTO 0-0 SERIE B 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Benvenuti alla diretta di Reggina-Benevento, gara valida per il 14° turno di Serie B. 11:54

Il match del ''Granillo'' mette di fronte i padroni di casa, in piena corsa promozione con 25 punti all'attivo, agli ospiti, che sono in zona playout con 14 punti conquistati. 11:56

Entrambe le squadre sono reduci da un successo esterno: calabresi corsari a Venezia, campani in casa della Spal. 11:58

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 12:25

Squadre in campo agli ordini di Zufferli: padroni di casa in casacca amaranto, ospiti in completo bianco con effetti azzurri. 12:29