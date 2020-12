LIVE BRESCIA - EMPOLI 0-1 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Big match della quindicesima giornata di Serie B, il Brescia ospita un Empoli alla ricerca dei tre punti per rimanere in scia della Salernitana, ora in testa alla classifica.16:47

Sfida tra Davide Dionigi, sulla panchina del Brescia dopo aver sostituito Lopez, e Alessio Dionisi, scelto dall'Empoli per riportare i toscani in A ed ora in seconda posizione in classifica.16:49