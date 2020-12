Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci alle prossime partite del campionato di Serie B.14:30

Tre punti preziosi per i ragazzi di Baroni che riassaporano il successo e, in attesa degli altri risultati di giornata, raggiungono il sedicesimo posto ad una lunghezza dalla Reggiana al terzo ko negli ultimi quattro incontri. Nel prossimo turno in programma tra pochi giorni la Reggiana sarà ospite del Pordenone mentre la Reggina ospiterà la Cremonese.14:30

Successo maturato nei minuti finali per la Reggina che espugna il Mapei Stadium grazie alla rete di Bellomo. Partita ben giocata dagli ospiti che giocano meglio per lunghi tratti, creano tante occasioni e limitano al minimo i pericoli per Guarna; nel finale l'espulsione di Stavropoulos sembra cambiare l'inerzia del match ma in ripartenza la Reggina trova il gol vittoria e poi resiste agli assalti finali dei ragazzi di Alvini.14:25

90'+4' Finisce qui! Reggiana-Reggina 0-1.14:22

90'+3' Ultimi assalti della Reggiana che ora attacca a pieno organico.14:22

90'+1' Quattro minuti di recupero.14:19

90' Sostituzione nella Reggiana, entra Pezzella ed esce Martinelli.14:28

88' GOL! Reggiana-REGGINA 0-11! Rete di Bellomo. Traversone di Rivas allontanato da Cerofolini sui piedi di Bellomo che calcia ma colpisce il palo, sul rimpallo poi lo stesso Bellomo realizza nonostante la deviazione dell'estremo difensore di casa.



87' Sostituzione per la Reggina, entra Cionek ed esce Bianchi.14:16

86' Secondo cartellino giallo e conseguente rosso per Stavropoulos che trattiene Kargbo lanciato in campo aperto. Reggina in dieci uomini.14:14

85' Assist di prima intenzione di Bellomo che invita alla conclusione Di Chiara al limite dell'area. Esecuzione potente ma abbondantemente fuori bersaglio.14:13

83' Gesto molto sportivo di Bellomo che in ripartenza mette palla fuori con Muratore dolorante a terra. Gioco momentaneamente fermo al Mapei Stadium.14:11

81' Sostituzione per la Reggiana, dentro Voltan al posto di Cambiaghi.14:09

80' Sostituzione per la Reggina, entra Rolando ed esce Situm.14:07

79' Calcio di punizione di Radrezza che spiove in area di rigore, stacco imperioso di Costa che anticipa tutti ma non indirizza verso lo specchio della porta.14:07

77' Cartellino giallo per Stavropoulos, autore di un intervento falloso ai danni di Cambiaghi.14:05

76' Rivas lavora palla al limite dell'area e allarga per Situm, traversone in area su cui è provvidenziale Gyamfi che interviene di testa tra lo stesso Rivas e Bellomo.14:05

75' Copertura fondamentale di Costa che allontana in fallo laterale e chiude una pericolosa ripartenza reggina in superiorità numerica.14:03

74' Lancio di Loiacono, Rivas anticipa Muratore ma non riesce a mettersi in moto palla al piede complice l'ottimo intervento in recupero di Radrezza.14:02

72' Traversone di Del Prato che spiove in area di rigore, se la cava Cerofolini con un intervento in due tempi.14:00

69' Occasione Reggina! Chance divorata da Rivas che si presenta in area di rigore ma a tu per tu con Cerofolini cerca un improbabile dribbling che favorisce l'uscita bassa dell'estremo difensore di casa.13:58

68' Subito nel vivo del gioco il neo entrato Bellomo, cercato con grande frequenza dai compagni di squadra.13:56

67' Bellomo entra in area dalla destra e una volta liberato il destro cerca la conclusione a giro. Tiro centrale parato senza patemi da Cerofolini.13:55

66' Giocata di prima di Bellomo che cerca il lancio per Rivas in area. Pallone troppo lungo e facile preda di Cerofolini.13:54

64' Azione avvolgente della Reggiana che ci prova da destra con Cambiaghi e centralmente con Muratore e soprattutto Kargbo che calcia ma trova la deviazione in corner di Stavropoulos.13:53

62' Sostituzione nella Reggina, entra Bellomo ed esce Liotti.13:50

62' Cambio nella Reggiana, entra Zamparo ed esce Mazzocchi.13:50

62' Sostituzione nella Reggiana, entra Germoni ed esce Kirwan.13:49

60' Rivas si libera tra le linee e imbuca per Liotti che da ottima posizione non punta la porta ma cerca un improbabile cross a centro area.13:49

59' Crisetig pilota palla centralmente e una volta al limite opta per una conclusione murata sul nascere dalla difesa di casa.13:47

57' Cambiaghi si libera al vertice dell'area di rigore e una volta liberato il mancino calcia verso il primo palo. Attento Guarna nella deviazione in calcio d'angolo.13:45

56' Azione personale di Radrezza che si lbera di due uomini al limite e dopo la combinazione con Varone cade in area di rigore. Amabile fischia il fallo in attacco del trequartista di casa.13:44

54' Dopo i primi minuti di marca granata torna a prendere in mano il pallino del gioco la Reggina più pimpante anche in questo avvio di ripresa.13:42

52' Corner guadagnato da Bianchi e saltatori ospiti che tornano ad occupare l'area di rigore. La battuta di Crisetig pesca Del Prato in area ma si oppone la difesa.13:40

50' Azione personale di Folorunsho che ruba palla sulla trequarti e si presenta in area di rigore. La difesa di casa si oppone e costringe il trequartista ospite oltre la linea di fondo.13:39

48' Prime battute con la Reggiana che prova ad avere un piglio diverso palla al piede.13:36

46' Inizia la ripresa! Primo pallone giocato dalla Reggiana.13:33

Tanta mole di gioco ma poca concretezza degli ospiti che tengono aperto un match giocato bene anche in fase di non possesso. Alvini invece avrà il suo bel da fare per trovare nuove soluzioni tattiche che liberino l'estro di Radrezza e diano più incisività alla sua mediana.13:23

Reti bianche al Mapei Stadium ma buon primo tempo degli ospiti più vivaci palla al piede e pericolosi in chiave offensiva. Per la Reggiana invece pochi spunti della coppia offensiva e di un Radrezza ben schermato dal centrocampo di Baroni.13:25

45'+1' Finisce il primo tempo, Reggiana-Reggina 0-0.13:16

44' Minuti finali del primo tempo con la Reggina che prova a chiudere in avanti.13:14

42' Situm sfida Kirwan in velocità e verticalizza per Rivas, pallone di un soffio lungo e che il giovane attaccante non riesce a tenere in gioco.13:13

40' Calcio piazzato di Crisetig allontanato da Costa nel cuore dell'area di rigore. Calcio di punizione poi guadagnato dalla Reggiana che alza il baricentro.13:11

37' Destro secco di Folorunsho dai 25 metri. Conclusione che termina di pochissimo larga con Cerofolini immobile al centro della sua porta.13:09

35' Cambiaghi sfida in uno contro uno Di Chiara e arrivato al vertice dell'area di rigore opta per un traversone sul secondo palo. Esecuzione però sbilenca che termina oltre la linea di fondo.13:06

33' Folorunsho si libera alle spalle di Kirwan e opera un cross a centro area, si salva ancora l'attenta difesa di Alvini.13:04

31' Cross dal fondo di Cambiaghi e destro di prima intenzione di Mazzocchi su cui si oppone Stavropoulos, attento a protezione del suo primo palo.13:02

30' Mezz'ora di gioco al Mapei Stadium, risultato sempre bloccato sullo zero a zero.13:00

28' Calcio piazzato battuto veloce da Radrezza che libera Varone in area. Sinistro al volo del numero 8 di casa che non inquadra lo specchio della porta.12:59

26' Calcio d'angolo del centrocampista di scuola Inter allontanato oltre la linea di fondo da Cerofolini coi pugni. Sugli sviluppi Martinelli pulisce la propria area di rigore.12:57

25' Rivas punta l'area piccola palla al piede prima dell'intervento in scivolata di Martinelli che concede il corner. 12:56

23' Lancio di Martinelli per Mazzocchi, sovrastato in gioco aereo da Loiacono. Faticano ad entrare in partita le due punte di Alvini.12:54

21' Corner stretto di Crisetig che semina il panico in area prima del provvidenziale intervento di Kirwan in chiusura. Sugli sviluppi poi conclusione dal limite dello stesso Crisetig che Cerofolini devia in calcio d'angolo.12:53

19' Rivas porta palla ai 25 metri, converge verso il centro e lascia partire un destro rasoterra che si spegne debolmente sul fondo.12:49

18' Combinazione tra Liotti e Di Chiara che libera Bianchi in appoggio al limite dell'area, il centrocampista ospite però controlla male e l'azione sfuma.12:49

16' Equilibrio in campo ma match che si mantiene vivace e giocato a viso aperto.12:47

14' Riprende a spingere la Reggina ma il corner di Crisetig è impreciso e termina direttamente oltre la linea di fondo.12:45

12' Prova ad alzare il baricentro la Reggiana che aumenta la pressione senza palla e limita il palleggio ospite.12:43

10' Primo squillo di Radrezza che arriva ai 20 metri e libera il mancino. Guarna blocca in presa plastica.12:40

9' Varone perde palla in ripartenza e facilita il recupero di Folorunsho che arriva al limite e calcia debolmente verso la porta di Cerofolini.12:40

8' Buon momento per gli ospiti che sembrano trovare tanti spazi per sviluppare la manovra sulle fasce laterali.12:39

6' Rivas si libera bene in area e calcia ancora verso la porta. Attento Cerofolini nella deviazione in tuffo.12:37

5' Occasione Reggina! Rivas si invola in campo aperto e si presenta in area di rigore, bravo Cerofolini nel chiudere lo specchio della porta e ribattere la conclusione centrale dell'attaccante ospite.12:36

4' Fase di studio con la Reggiana che però cerca di prendere possesso del centrocampo.12:34

2' Subito pericolosa la Reggina con un destro al volo di Bianchi deviato in corner da Varone. Sugli sviluppi allontana la difesa di Alvini.12:33

Inizia il match! Primo pallone giocato dalla Reggina.12:31

Le squadre terminano le operazioni di riscaldamento e rientrano negli spogliatoi. Pochi minuti al fischio d'inizio del signor Amabile.12:22

Baroni conferma Rivas al centro dell'attacco con a supporto una batteria di trequartisti formata da Situm, Folorunsho e Liotti, di rientro dalla squalifica. Mediana a due composta da Bianchi e Crisetig mentre in difesa Stavropoulos vince ancora il ballottaggio con Cionek; la novità principale è però tra i pali con Guarna preferito a Plizzari.12:09

Alvini recupera e lancia dal primo minuto Kargbo nel tandem d'attacco con Mazzocchi; trequarti affidata al solito Raddrezza mentre in mediana sorpresa sull'out di destra con Cambiaghi preferito a Libutti e Zampano. In difesa indisponibile Ajeti e maglia da titolare per Martinelli che completerà il reparto con Gyamfi e Costa.12:08

La Reggina si schiera con un 4-2-3-1: Guarna - Del Prato, Loiacono, Stavropoulos, Di Chiara - Bianchi, Crisetig - Situm, Folorunsho, Liotti - Rivas. A disposizione: Farroni, Plizzari, Cionek, Gasparetto, Peli, Rolando, De Rose, Marcucci, Mastour, Bellomo, Vasic.11:48

Formazioni ufficiali e Reggiana in campo col 3-4-1-2: Cerofolini - Gyamfi, Costa, Martinelli - Cambiaghi, Varone, Muratore, Kirwan - Radrezza - Kargbo, Mazzocchi. A disposizione: Voltolini, Zampano, Zamparo, Pezzella, Libutti, Venturi, Marchi, Gatti, Voltan, Germoni.11:52

Precedenti giocati in terra emiliana datati ma favorevoli ai padroni di casa con cinque vittorie, sette pareggi e una sola sconfitta maturata nella stagione 1995/96.11:37

Lunch match del Mapei Stadium da non sbagliare per le due squadre invischiate nella parte bassa della classifica e distanti tra loro quattro lunghezze. I padroni di casa, quattordicesimi, arrivano al match con un solo punto raccolto nelle ultime tre uscite mentre ancora più difficile la situazione degli ospiti, diciottesimi e reduci da 3 ko e un pari, maturato nel turno prima di Natale a Vicenza, negli ultimi quattro turni di campionato.11:20

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Reggiana e Reggina, incontro che apre la quindicesima giornata del campionato di Serie B.11:21