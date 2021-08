LIVE BRESCIA - COSENZA 2-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Al Rigamonti, tutto pronto per Brescia-Cosenza, anticipo serale della seconda giornata di Serie BKT 2021/2022.19:57

La squadra di Filippo Inzaghi, dopo la vittoria esterna contro la Ternana, vuole conquistare la seconda vittoria consecutiva in campionato.19:59

I calabresi, dopo la sconfitta rimediata contro l’Ascoli, cercano i primi punti per muoversi dal fondo della classifica. 20:00

Ecco le formazioni: 4-3-2-1 per il Brescia: Joronen - Mateju, Cistana, Mangraviti, Pajac - Jagiello, Van de Looi, Bertagnoli - Leris, Tramoni - Bajic. A disposizione: Linner, Chancellor, Ndoj, Spalek, Palacio, Moreo, Labojko, Bisoli, Olzer, Capoferri, Andreoli, Papetti.20:01

3-5-2 per il Cosenza: Saracco - Minelli, Rigione, Vaisanen - Corsi, Vallocchia, Carraro, Boultam, Sy - Sueva, Gori. A disposizione: A Matosevic, Borrelli, Venturi, La Vardera, Prestianni, Maresca, Florenzi, Caso, Arioli.20:02

Inzaghi decide di puntare sul terminale offensivo Bajic coadiuvato da Tremoni e Leris sulla trequarti. A centrocampo, il tecnico delle Rondinelle opta per Bertagnoli, Van de Looi e Jagiello. In difesa, Cistana e Mangraviti guidano il reparto con Mateju e Pajac a presidiare le corsie laterali.20:03

Il nuovo tecnico Zaffaroni risponde con il modulo 3-5-2 con Gori affiancato da Sueva in avanti. Dietro, Rigione è affiancato da Vaisanen e Minelli mentre a centrocampo, ci sono Vallocchia, Carraro e Boultam in mezzo con Corsi e Sy sugli esterni.20:04

1' Inizia il primo tempo di BRESCIA-COSENZA. Dirige la sfida l’arbitro Francesco Meraviglia della sezione AIA di Pistoia.20:32

2' Calcio d'angolo dalla destra in area di Jagiello. La difesa ospite riesce ad allontanare il pallone.20:34

4' Traversone dalla trequarti sinistra di Pajac per il colpo di testa al centro dell'area di Leris. Saracco si supera e alza il pallone sopra la traversa.20:37

6' La squadra di Inzaghi sta cercando di fare la partita. I padroni gestiscono il pallone nella metà campo avversaria.20:43

9' GOL! BRESCIA-Cosenza 1-0! Rete di Jagiello. Sulla respinta corta al limite dell'area della difesa rossoblu, si avventa Pajac che calcia chiamando Saracco alla respinta. L'estremo difensore rossoblu non può niente sul tap in vincente di Jagiello che ribadisce velocemente in rete a pochi passi dalla porta.



11' Il Cosenza fatica a reagire. La squadra di Inzaghi mantiene facilmente il possesso del pallone.20:45

13' Tentativo dalla distanza di Bertagnoli. Saracco si tuffa alla sua destra impedendo il raddoppio dei padroni di casa.20:45

14' GOL! BRESCIA-Cosenza 2-0! Rete di Van de Looi. Il centrocampista delle Rondinelle, servito al limite dell'area dalla sponda aerea di Bajic, si coordina e calcia potentemente beffando Saracco.



17' Leris prova la conclusione dai trenta metri. La palla sorvola abbondantemente la traversa.20:49

19' La squadra di Zaffaroni non riesce a far girare il pallone. Tanti gli errori in fase di impostazione della manovra offensiva.20:52

22' Giropalla del Brescia. Le Rondinelle gestiscono il doppio vantaggio.20:54

23' Cross dalla fascia destra di Leris per l'inserimento sul secondo palo di Tramoni. Il giocatore francese del Brescia calcia al volo senza riuscire clamorosamente ad inquadrare la porta.20:56

26' Carraro prova il lancio lungo per lo scatto in profondità di Sueva. L'attaccante dominicano si fa cogliere in posizione di fuorigioco.20:58

28' Cross dalla fascia sinistra in area di Boultam. Mangraviti interviene anticipando Gori sul primo palo.21:00

30' Jagiello prova ad entrare in area dalla sinistra e calciare. Il pallone finisce distante dalla porta difesa da Saracco.21:03

32' Bajic serve van de Looi al limite dell'area. Questa volta, Saracco riesce a neutralizzare il tentativo del centrocampista olandese.21:05

34' Vallocchia effettua un traversone dalla destra sul secondo palo. Boultam si lancia sul pallone senza riuscire a deviarlo verso la porta.21:06

36' Gli ospiti cercano di farsi vedere in avanti. La squadra calabrese ha alzato il proprio baricentro.21:08

39' Sueva, servito sul secondo palo dal tiro cross di Corsi, prova la deviazione bassa verso la porta. Joronen si supera e devia in calcio d'angolo.21:12

41' Bajic prova ad incunearsi in area di rigore. Rigione lo chiude e recupera palla.21:13

42' Gori si gira velocemente al limite dell'area e calcia potente ma centrale. Joronen è attento e respinge il tiro dell'attaccante rossoblu.21:15

43' Tramoni tenta il tiro dal limite dell'area. Saracco si oppone e respinge il tentativo del centrocampista francese.21:16

44' AMMONITO Sy. Fallo a centrocampo ai danni di Leris.21:16

45' Fine primo tempo di BRESCIA-COSENZA: 2-0. Al Rigamonti, il Brescia conduce per 2-0 sul Cosenza.21:17

Il Brescia conclude la prima frazione in vantaggio di due reti sul Cosenza. I padroni di casa hanno dominato il gioco trovando il gol con Jagiello e van de Looi e concedendo pochissimo spazio alle iniziative offensive degli ospiti. I rossoblu sono apparsi in difficoltà sin dai primi minuti di gara subendo in diverse occasioni la velocità degli attaccanti della squadra lombarda. 21:27