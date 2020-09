LIVE REGGIANA - PISA 1-2 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

E' tutto pronto al ''Mapei Stadium'' per Reggiana-Pisa, gara valida per il 1° turno del campionato di Serie B 2020/21. 17:59

Il match oppone i padroni di casa, promossi in serie cadetta dopo 21 anni, agli ospiti, i quali hanno sfiorato i playoff nell'ultimo torneo. Arbitra il signor Daniele Paterna di Teramo. 20:33

Alvini deve rinunciare a Rossi (squalificato), Venturi, Rozzio, Costa e Varone; attacco affidato al duo Zamparo-Mazzocchi. D'Angelo porta in panchina i neo-arrivati Palombi e Mazzitelli; Meroni e Vido comporranno la coppia offensiva, sostenuti da Soddimo sulla trequarti. 20:42

Squadre in campo per le fasi del riscaldamento. Tra pochi minuti il via alla gara. 20:43