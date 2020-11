LIVE MONZA - REGGINA 0-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Benvenuti all'U-Power Stadium di Monza per la nona giornata di Serie B. I padroni di casa guidati da Cristian Brocchi ospitano la Reggina di Domenico Toscano.13:49

Monza e Reggina hanno saltato una sfida ciascuno a causa del covid e hanno conquistato rispettivamente 10 e 7 punti nelle prime 7 partite disputate. I brianzoli sono reduci da 3 risultati utili consecutivi, non considerando la sconfitta di martedì in Coppa Italia contro la Spal, mentre i calabresi hanno perso le ultime 3 gare di campionato.13:50

In casa Reggina Toscano dovrà invece fare a meno di diversi giocatori: Charpentier, Faty, Rolando, Menez e Vasic out per infortuni, Crisetig a causa dell'espulsione rimediata nel match contro il Pisa.14:00