Al Pier Luigi Penzo tutto pronto per Venezia-Ascoli, nona giornata di Serie B.12:46

Entrambe le squadre sono reduci dal loro secondo pareggio in questo torneo, gli arancioneroverdi puntano ad avvicinare il Lecce in vetta, i bianconeri ad uscire dalla zona calda della classifica.12:50

3-5-2 per l'Ascoli: Sarr - Brosco, Avlonitis, Spendlhofer - Pucino, Cavion, Sabiri, Saric, Kragl - Chiricò, Tupta. A disp.: Sarr, Ndiaye, Cangiano, Sini, Bajic, Lico, Eramo, Ghazoini, Vellios, Ricardo Matos, Pierini, Gerbo.13:32

L'ex Zanetti ritorna alla mediana a tre con Taugourdeau in regia, Fiordilino e Maleh ai fianchi. In avanti, sacrificato Johnsen, Capello-Forte supportati da Aramu.13:26

Squalificati Corbo e Buchel, gioca Avlonitis in difesa, Cavion spostato in mediana, Pucino sulla fascia. Leali in porta, davanti Chiricò preferito a Cangiano. 13:29