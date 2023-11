Grazie per aver seguito la diretta scritta di Como-Lecco 0-0 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con il campionato di Serie B.20:35

Nel weekend squadre di nuovo in campo col Como che sarà impegnato domenica a Bolzano contro il Sudtirol, il Lecco invece ospiterà il Bari al Rigamonti Ceppi.20:35

La squadra di Fabregas sale a quota 25 punti in classifica agganciando la Cremonese al terzo posto, entrambe a meno cinque dalla coppia Venezia-Parma. Il Lecco tocca quota 13 e aggancia l'Ascoli in zona playout, rimanendo a due punti dal Brescia, prima squadra tra quelle che oggi sarebbero salve.20:34

Pareggio senza reti al Sinigaglia che, viste le occasioni create, forse sta anche un po' stretto al Lecco. I legni di Crociata e Caporale hanno infatti fatto tremare i padroni di casa, pericolosi dal canto loro con un paio di tentativi di Patrick Cutrone, fuori di poco. Stasera non si è vista la differenza di classifica tra le due squadre che possono comunque trarre conclusioni positive da questo derby: il Como allunga la propria striscia positiva a cinque gare, il Lecco porta a casa il sesto risultato utile nelle ultime sette gare, l'arrivo di Bonazzoli ha decisamente svoltato la stagione dei blucelesti.20:36

90'+8' Triplice fischio di Rapuano, il derby finisce 0-0.20:24

90'+7' Como che stringe i denti praticamente in dieci visto che Iovine è in campo infortunato, dentro solamente per far numero.20:24

90'+5' Cerri doma un pallone al limite dell'area di rigore poi va a terra dopo il contatto con Sersanti, Rapuano lascia correre tra le proteste del pubblico di casa.20:22

90'+3' OCCASIONE LECCO! Disattenzione difensiva del Como, Giudici riesce a servire Eusepi che si coordina perfettamente per la girata di destro dal cuore dell'area ma non riesce ad angolare la conclusione. Semper blocca la sfera tra i sospiri di sollievo dei tifosi di casa.20:21

90'+2' Sersanti lancia lungo per Giudici, Ioannou lo anticipa e appoggia la palla di testa a Semper.20:19

90' Sette minuti di recupero.20:17

90' Colpo di testa di Cerri in area di rigore lecchese, la palla colpisce Gabrielloni che non ha però il tempo per girarla a rete. Saracco la blocca a terra. Brivido per gli ospiti.20:17

89' Infortunio anche per Curto e gioco fermo per permettere i soccorsi al difensore di casa.20:16

88' Eusepi difende palla sulla trequarti offensiva, poi apre a destra per Lepore che la rimette in area dove però non c'è nessun compagno in zona. Rapuano ferma comunque tutto per fuorigioco.20:15

87' Iovine fuori per infortunio, Como in dieci.20:14

87' Buso ha la chance per calciare a rete col destro da dentro l'area ma colpisce debole e centrale, Semper blocca in due tempi.20:14

85' Sostituzione Como: Fabregas si sbilancia inserendo Cerri per Chajia.20:12

83' Gabrielloni entra in ritardo su Sersanti, altro giallo estratto da Rapuano.20:10

83' OCCASIONE COMO! Flipper in area lecchese dopo il cross dalla destra di Iovine, Saracco è fortunato e si ritrova la palla tra le mani a un metro dalla linea di porta.20:11

82' Sostituzione Lecco: fuori Lemmens, dentro Giudici.20:09

80' Crociata ferma fallosamente Ioannou e viene ammonito da Rapuano.20:09

80' TRAVERSA LECCO! Caporale anticipa tutti sullo spigolo dell'area piccola e centra l'incrocio di testa! Secondo legno della serata per il Lecco che va ancora vicino al vantaggio su calcio da fermo.20:08

79' Sersanti apre a sinistra per Buso, tocca all'indietro per Caporale che mette la palla in mezzo di prima. La difesa del Como si salva prima respingendo la palla fuori dall'area, poi concedendo corner.20:07

78' Sostituzione Como: esce Sala, entra Ioannou.20:05

78' KONE! L'ivoriano calcia a giro verso la porta di Saracco ma non trova lo specchio. Il portiere ospite sembrava comunque in traiettoria.20:05

77' Sersanti incespica e abbatte Chajia al limite dell'area lecchese, Rapuano estrae il giallo per il centrocampista ospite.20:04

75' Sostituzione Lecco: Bonazzoli toglie Degli Innocenti per inserire Buso.20:02

74' Cross morbido di Cutrone sul secondo palo, Marrone la prolunga di testa mandando la palla in rimessa laterale dalla parte opposta.20:01

73' Azione insistita del Como con Abildgaard che alla fine fa il massimo ottenendo una rimessa laterale vicino alla bandierina del corner.20:00

71' Sostituzione Lecco: cambio anche in attacco con Novakovich che cede il posto a Eusepi.19:58

71' Sostituzione Lecco: Bianconi, ammonito, fa spazio a Marrone.19:58

70' Lepore calcia direttamente in porta col destro, palla sulla barriera, poi Degli Innocenti prova il drop dalla distanza ma colpisce malissimo mandando la palla direttamente a fondo campo.19:57

69' Kone impedisce l'ingresso in area di Degli Innocenti con una trattenuta prolungata. Rapuano lo ammonisce.19:56

67' Bianconi viene ammonito per gioco scorretto.19:55

66' ANCORA CUTRONE! Il numero 10 lariano alza la testa e prova la rasoiata col destro dalla distanza, palla fuori di pochissimo.19:54

64' Calcio d'angolo per il Lecco, Barba stacca perfettamente e libera l'area comasca.19:52

63' Sostituzione Como: fuori anche Da Cunha, al suo posto entra Iovine.19:50

62' Sostituzione Como: esce capitan Bellemo, entra Kone.19:49

62' Sostituzione Como: fuori Verdi, dentro Gabrielloni.19:49

61' Lecco che gestisce il possesso palla in questa fase del match, Como più attendista.19:48

58' Sala crossa tagliato sul primo palo dalla sinitsra, la difesa lecchese si salva in fallo laterale.19:46

57' Il Lecco non riesce a sfruttare la chance su calcio piazzato, l'azione termina con un fuorigioco di Lemmens.19:44

57' Degli Innocenti guadagna un calcio di punizione difendendo palla lungo la linea laterale. Punizione per il Lecco in zona offensiva col solito Lepore pronto alla battuta.19:44

55' Lepore crossa tagliato dalla destra ma Novakovich viene anticipato da Barba.19:42

53' OCCASIONE LECCO! Novakovich si crea lo spazio per la conclusione bassa col mancino saltando netto Sala, Semper respinge alla grande col piede destro. Seconda emozione di questa seconda frazione.19:40

52' Verdi pesca Curto sul secondo palo ma la sponda del difensore di casa viene intercettata dalla difesa lecchese.19:40

52' Calcio d'angolo per il Como che fa salire molti uomini in area a cercare la deviazione decisiva.19:39

50' Rapuano si ritrova addosso il pallone come già successo nel primo tempo ed è costretto a interrompere il gioco per scodellare il pallone a favore del Lecco.19:38

47' OCCASIONE COMO! Cutrone viene pescato in profondità dal filtrante di Verdi e incrocia rasoterra sul secondo palo mancando per pochi centimetri la porta di Saracco. Occasionissima per i padroni di casa in questo avvio di seconda frazione.20:39

46' Subito Como avanti con Bellemo che prova la conclusione dalla distanza ma calcia malissimo riconsegnando il possesso al Lecco.19:33

46' Si ricomincia!19:32

Si attendono le mosse di Fabregas e Bonazzoli per dare maggiore incisività ai propri reparti offensivi, il primo potrebbe giocarsi la carta Gabrielloni, già decisivo con la Feralpi, mentre il secondo ha Buso come opzione per sbloccare la situazione.19:22

Nessuna rete dopo i primi 45 minuti del derby lariano nel quale non sono però mancate azioni pericolose su ambo i fronti. L'occasione più clamorosa è certamente quella capitata al 30' agli ospiti con Crociata che centra il palo da fuori, complice una deviazione della difesa comasca, e Lemmens che non riesce a ribadire in rete da ottima posizione. Il Como si fa vedere con un'azione personale di Verdi e col mancino al volo di Cutrone, non abbastanza per chiudere il primo tempo avanti.19:20

45'+1' Fine primo tempo al Sinigaglia, Como e Lecco vanno al riposo sullo 0-0.19:17

45'+1' Fallo di Novakovich su Curto, Como in possesso palla alla ricerca del gol in extremis.19:17

45' Un minuto di recupero.19:16

44' CUTRONE! Palla telecomandata di Verdi a invitare l'ex Milan al mancino volante da dentro l'area, palla fuori di poco. 19:14

43' Crociata calcia di controbalzo dai 20 metri, palla respinta in fallo laterale.19:13

42' Verdi calcia morbido in area, Lemmens anticipa tutti allontanando di testa ma il Como rimane in attacco col coss di Curto letto bene da Saracco in uscita alta.19:13

41' Fallo di mano di Crociata e calcio di punizione sulla trequarti offensiva per il Como.19:12

40' Traversone di Crociata dalla destra, Novakovich viene anticipato da Odenthal, la palla rimane in area di rigoe ma viene allontanata dalla difesa di casa.19:11

38' Chajia al cross dalla sinistra, palla troppo lunga per tutti e rimessa dal fondo per il Lecco.19:08

37' Errore in disimpegno di Celjak, Sala recupera palla, la porta in area di rigore e calcia forte col sinistro trovando solo l'esterno della rete.19:08

36' Si conferma il buon momento del Lecco mentre il Como sembra aver perso un po' le distanze tra i vari reparti.19:07

36' Ionita sale a colpire di testa sul cross di Lemmens dalla destra, palla fuori di qualche metro dalla porta comasca.19:06

34' Lemmens lotta sulla destra ma si porta la palla oltre la linea laterale consegnando una rimessa in zona difensiva al Como.19:05

33' Fase della partita abbastanza confusa dopo l'occasionissima capitata al Lecco, molti errori tecnici da ambo le parti.19:03

30' PALO DI CROCIATA! Lepore tocca corto per Crociata che calcia violento col destro, una deviazione fa carambolare la palla sul palo alla destra di Semper, poi Lemmens si divora il vantaggio calciando fuori a porta vuota!19:01

29' Azione caparbia di Caporale dalla parte opposta, l'esterno lecchese è bravo a guadagnare un fallo sulla trequarti offensiva una volta esaurita la spinta iniziale.19:00

28' OCCASIONE COMO! Verdi fa tutto da solo portando palla fino al cuore dell'area, poi calcia basso col destro ma Saracco è reattivo nella risposta.19:00

27' Tiro-cross di Lepore dalla sinistra, Semper non si fa sorprendere e blocca la palla in due tempi.18:58

26' Novakovich prova l'ingresso in area dalla sinistra, Odenthal lo chiude in fallo laterale.18:57

24' CROCIATA! L'attaccante ospite prova un gol impossibil da posizione defilata, il suo tiro è forte e ben direzionato ma finisce alto sopra la porta di Semper. Onestamente l'ex SPAL non poteva fare di meglio da quella posizione.18:56

24' Lemmens prova a sfondare a destra, Sala fa buona guardia e guadagna anche rimessa laterale in zona difensiva.18:54

22' Altra azione pericolosa di Chajia che crossa basso sul primo palo, Cutrone non ci arriva con la punta del piede e Saracco blocca la palla a terra in allungo.18:52

21' Nulla di fatto sul tiro dalla bandierina del Como ma i lariani rimangono in zona offensiva.18:52

20' Cross di Chajia, il più attivo sinora nel Como, dalla sinistra, Caporale anticipa Da Cunha in area piccola concedendo un calcio d'angolo ai padroni di casa.18:51

18' Lecco che gestisce maggiormente il possesso palla in questa fase del match, il Como sembra rifiatare dopo l'inizio più deciso.18:49

16' OCCASIONE COMO! Riesce lo schema su corner dei lariani con Da Cunha che crossa teso sul primo palo per Barba che però impatta male di testa e non trova la porta da posizione favorevole.18:47

15' Chajia penetra ancora in area di rigore e prova il sinistro da posizione defilata ottenendo un calcio d'angolo dopo la deviazione della difesa ospite.18:46

15' Verdi cerca Cutrone con una palla morbida in verticale, Celjak anticipa l'ex Milan al limite dell'area lecchese.18:46

14' Problema fisico per Novakovich, costretto a lasciare il campo per affidarsi alle cure dei propri sanitari.18:45

13' Il Lecco sembra aver preso maggiore coraggio dopo l'avvio di marca prettamente comasca.18:44

13' Lepore crossa in area per Novakovich, anticipato da Barba. La palla poi carambola su Rapuano che è costretto a interrompere l'azione offensiva degli ospiti.18:43

10' Lepore calcia in area col destro a giro, Ionita prova la spizzata sul palo lungo ma la sfera finisce ampiamente a lato della porta difesa da Semper.18:41

9' Fallo di Bellemo sulla trequarti difensiva del Como, Rapuano richiama il capitano lariano mentre sul pallone si posiziona Lepore.18:40

8' OCCASIONE COMO! Chajia fa strada centralmente e calcia basso e teso col mancino dal limite, Saracco vede la palla all'ultimo ma riesce a bloccarla a terra centralmente. Prima azione pericolosa del match.18:39

6' Verdi apoggia per Da Cunha al limite dell'area avversaria, il francese si sposa la palla sul sinistro e centra la porta avversaria ma la sua conclusione, debole e centrale, è facile preda di Saracco.18:37

5' Più propositivo il Como in questo primo spezzone di gara, gli ospiti lasciano fare chiudendosi a protezione della propria area.18:36

3' Chajia converge al centro dalla sinistra e cerca la porta col mancino, palla respinta dalla difesa ospite. Poi Verdi prova il cross in area dalla destra ma la traiettoria disegnata dall'ex Napoli esce sul fondo.18:35

3' Verdi calcia direttamente in porta col destro ma colpisce in pieno la barriera lecchese.18:33

2' Sersanti trattiene vistosamente Chajia sulla trequarti offensiva del Como. Punizione per il Como da posizione interessante.18:33

Subito una palla lunga alla ricerca di Lepore, Semper esce al limite della propria area per raccogliere la sfera con le mani.18:32

Si comincia!18:31

Squadre in campo, si attende solo il fischio d'inizio di Rapuano.18:29

Bonazzoli sorprende invece tutti mandando in panchina il miglior realizzatore del Lecco, Buso. Al suo posto in attacco con Crociata e Novakovich c'è Lepore, avanzato rispetto alla partita di Cremona. Il suo posto nella linea difensiva viene preso da Lemmens. Per il resto tutto confermato con Saracco tra i pali, Celjak e Bianconi centrali e Caporale a sinistra. A centrocampo c'è ancora il trio formato da Degli Innocenti, Sersanti e Ionita.18:28

Fabregas opera tree cambi rispetto all'undici sceso in campo dal 1' nella vittoria sulla FeralpiSalò, tutti a centrocampo. Lo squalificato Baselli viene sostituito con Abildgaard in mezzo, mentre Ioannou cede la titolarità a Sala sulla sinistra e Iovine lascia la fascia destra a Chajia. Confermati tutti gli altri con il trio difensivo formato da Curto, Odenthal e Barba davanti a Semper. Bellemo agirà in mezzo mentre alle spalle dell'unica punta Cutrone ci saranno ancora Verdi e Da Cunha.18:25

FORMAZIONE UFFICIALE LECCO: 4-3-3 per gli uomini di Bonazzoli. Saracco - Lemmens, Celjak, Bianconi, Caporale - Degli Innocenti, Sersanti, Ionita - Crociata, Novakovich, Lepore. A disposizione: Bonadeo, Giudici, Eusepi, Tordini, Battistini, Pinzauti, Marrone, Boci, Di Stefano, Agostinelli, Galli, Buso.18:29

FORMAZIONE UFFICIALE COMO: Fabregas opta per il 3-4-2-1. Semper - Curto, Odenthal, Barba - Chajia, Bellemo, Abildgaard, Sala - Verdi, Da Cunha - Cutrone. A disposizione: Vigorito, Solini, Iovine, Gabrielloni, Blanco, Cerri, Rispoli, Ioannou, Vignali, Cassandro, Kone, Mustapha.18:19

A dirigere il match del Sinigaglia c'è Rapuano, con Vivenzi e Liberti ad assisterlo. Quarto uomo Milone. In sala VAR ci sono Nasca e Paganessi.14:28

Dopo 18440 giorni dall'1-1 del 3 giugno 1973,Como e Lecco tornano ad affrontarsi in una gara Serie B, portando in scena li sentitissimo derby del Lario. Entrambe le compagini sono reduci da un cambio di panchina piuttosto recente: su quella dei padroni di casa siede infatti, per la prima volta davanti al proprio pubblico, Cesc Fabregas mentre su quella ospite c'è Emiliano Bonazzoli che, dal suo arrivo, ha trascinato i suoi fino alla zona playout. Entrambe le squadre attraversano un buono stato di forma e il match di stasera potrebbe dunque risentirne in modo positivo. Fischio d'inizio alle ore 18.30.14:27

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Como-Lecco, recupero della terza giornata del campionato di Serie B.13:49