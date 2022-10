LIVE PARMA - COMO 0-0 SERIE B 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Ennio Tardini

Città: Parma

Capienza: 22885 spettatori10:21

Presso lo Stadio Ennio Tardini è tutto pronto per Parma-Como, partita valevole per l'11ª giornata di Serie B.10:21

I padroni di casa, attualmente ottavi a quota 16 punti in classifica, sono reduci dalla sconfitta in trasferta contro il Südtirol.10:26

Gli ospiti si presentano a questo appuntamento con due vittorie ottenute nelle ultime tre partite giocate.10:26

PARMA (4-2-3-1) FORMAZIONE UFFICIALE: Corvi - Del Prato, Osorio, Valenti, Zagaritis - Estevez, Sohm - Hainaut, Vazquez, Tutino - Benedyczak. A disposizione: Maliszewski, Borriello, Balogh, Bonny Juric, Circati, Buayi-Kiala, Sits. All. Fabio Pecchia.13:57

COMO (4-3-1-2) FORMAZIONE UFFICIALE: : Ghidotti - Vignali, Scaglia, Solini, Ioannou - Arrigoni, Baselli, Bellemo - Blanco - Cerri, Cutrone. A disposizione: Bolchini, Zanotti, Binks, Cagnano, Fabregas, Iovine, Gabrielloni, Parigini, Celeghin, Delli Carri, Ambrosino, Mancuso. All. vice Dario Migliaccio.13:18

Parma e Como si sono affrontate 32 volte in Serie B, situazione in perfetto equilibrio con 10 vittorie per parte, completano il quadro 12 pareggi.10:22

Il Como ha perso le ultime tre trasferte di campionato, è dal settembre 2015 che non infila almeno quattro sconfitte fuori casa consecutive in Serie B (sei in quel caso tra la fine del 2003/04 e l’inizio del 2015/16).10:23

Fabio Pecchia sceglie Sohm ed Estevez sulla linea mediana e si affida a Vazquez, Tutino e Hainaut alle spalle di Benedyczak, terminale offensivo. In panchina Juric.13:19

Dario Migliaccio opta per il 4-3-1-2 e schiera in attacco Cerri e Cutrone. In panchina Fabregas e Mancuso.13:18

Dirige l’incontro Alessandro Prontera coadiuvato dagli assistenti Antonio Vono e Federico Fontani. Il quarto uomo è Simone Galipò. La coppia Var è formata da Antonio Giua e Daniele Rutella.10:41

1' SI PARTE! Inizia il primo tempo di Parma-Como, con il primo pallone gestito dai padroni di casa.14:00

2' Osorio va subito alla ricerca della profondità, ma sbaglia tutto.14:01

3' Scaglia e Arrigoni si scambiano la sfera velocemente.14:03

4' Valenti non vede compagni liberi e torna da Corvi.14:03

5' Scaglia atterra Tutino e Prontera fischia immediatamente fallo.14:04

6' Blanco corre rapidamente e riesce ad arpionare un pallone complesso, ma era tutto fermo per fuorigioco.14:06

7' Bellemo difende la posizione con il corpo e si porta a casa un interessante calcio di punizione.14:06