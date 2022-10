LIVE SPAL - SUDTIROL 1-0 SERIE B 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Benvenuti allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara per la sfida tra Spal e Sudtirol, gara valevole per l’11esima giornata del campionato di Serie B.13:34

I padroni di casa, ora come ora 11esimi con 13 punti in classifica, sono tornati al successo con un rotondo 5-0 ai danni del Cosenza dopo una striscia negativa di 2 pareggi e 2 sconfitte.13:35

Le squadre tornano a sfidarsi per la prima volta dalla stagione 2010-11, quando entrambi militavano nel Girone A della Serie C1. In Trentino gli emiliani si aggiudicarono la sfida per 0-2, mentre a Ferrara la gara di ritorno è terminata in pareggio per 2-2.13:36