90'+1' Finisce qui, senza recupero. Cosenza-Pisa 0-3.16:54

85' L'attaccante di casa interviene in ritardo alle spalle ai danni di Solbakken e viene punito con il cartellino giallo.16:49

84' 3o cartellino giallo per il Cosenza: ammonito Simone Mazzocchi.16:48

82' Micai costretto a mettere fuori il pallone per un problema muscolare: entra in campo lo staff medico del Cosenza.16:46

81' Possesso palla molto fitto da parte degli uomini di Inzaghi, che hanno già superato quota 500 passaggi tentati, record per i toscani in una singola partita di questo campionato.16:45

78' Scorrono i minuti, ma il risultato non cambia: il Pisa continua a guidare con il risultato di 3-0.16:41

74' 5a sostituzione Cosenza: esce Mario Gargiulo, entra Christos Kourfalidis.16:38

72' 5a sostituzione Pisa: esce Antonio Caracciolo, entra Arturo Calabresi.16:35

72' Problemi al piede destro per Gargiulo. L'arbitro ferma il gioco e fa entrare lo staff medico del Cosenza.16:35

68' Corner di Castellini dalla destra, Venturi allontana di testa in zona primo palo. Resta avanti il Pisa.16:32

64' 4a sostituzione Cosenza: esce Gabriele Artistico, entra Simone Mazzocchi.16:38

63' Girata volante di Lind! Cross dalla trequarti di destra da parte di Hojholt, con Lind che al centro dell'area gira in semirovesciata con il destro: palla fuori rispetto al palo di sinistra.16:27

59' Cross dalla sinistra di Angori, con Touré che prova la sponda aerea in zona secondo palo. Il possesso viene riconquistato dal Cosenza, con Lind che commette fallo su Kouan.16:22

57' 4a sostituzione Pisa: esce Simone Canestrelli, entra Henrik Meister.16:21

57' 3a sostituzione Pisa: esce Stefano Moreo, entra Alessio Castellini.16:21

56' Ritmi più bassi in questo avvio di ripresa. Il Cosenza sembra non riuscire ad imbastire una azione corale, con il Pisa che per il momento si limita a mantenere il possesso del pallone.16:19

51' Cross dalla destra di Touré: Venturi, posizionato sul primo palo, allontana la sfera.16:15

48' Come era facile immaginare, è il Pisa a fare la partita in questo avvio di ripresa. Il Cosenza attende all'interno della propria trequarti.16:13

46' Via alla ripresa. Si riparte dal possesso per il Pisa.16:08

46' 2a sostituzione Pisa: esce Mattéo Tramoni, entra Markus Solbakken.16:10

46' 1a sostituzione Pisa: esce Marius Marin, entra Malthe Hojholt.16:10

46' 3a sostituzione Cosenza: esce Andrea Rizzo Pinna, entra Christian Kouan.16:38

46' 2a sostituzione Cosenza: esce Riccardo Ciervo, entra Tommaso D'Orazio.16:37

Si prospetta una giornata da dimenticare per gli uomini di Tortelli e Belmonte: il Cosenza dovrà recuperare il triplice svantaggio sotto di due uomini.15:56

Partita dai due volti quella tra Cosenza e Pisa: i padroni di casa tengono in mano il pallino del gioco, ma vengono poi puniti sugli sviluppi di un calcio d'angolo dal tap-in vincente di Moreo al 22esimo. Gli ospiti raddoppiano al 30esimo, sempre da corner, questa volta con una grande girata al volo da parte di Touré. I padroni di casa perdono poi due giocatori, entrambi per espulsione. Prima Sgarbi, per un intervento pericoloso sul portiere Semper, dopo una revisione al VAR. Poi Martino, punito con il secondo giallo dopo aver fermato irregolarmente Piccinini diretto verso la porta. Sulla punizione generata da quest'ultimo fallo, Angoni disegna una traiettoria imparabile, con la palla che sbatte prima sulla traversa poi sulla schiena di Micai e finisce in porta.15:57

45'+4' Finisce il primo tempo. Cosenza-Pisa 0-3.15:51

45'+4' Fa girare la palla ora il Cosenza, nel tentativo di far finire la prima frazione di gioco.15:50

45'+1' Cross morbido di Tramoni dalla sinistra, con Piccinini che prende bene il tempo: la sua conclusione di testa, però, viene bloccata centralmente da Micai.15:48

45'+1' Segnalati quattro minuti di recupero.15:47

44' Tramoni vicino al poker! Contropiede velocissimo del Pisa, con gli uomini di Inzaghi che guidano in superiorità numerica. Tramoni entra in area sulla sinistra, sterza sul destro e prova il tiro morbido verso il secondo palo. Palla fuori di poco.15:46

43' GOL! Cosenza-PISA 0-3! Autorete di Micai! Calcio di punizione quasi perfetto da parte di Angoni, con il suo mancino che supera la barriera e si infrange sulla parte bassa della traversa. La palla colpisce poi la schiena di Micai e termina in rete.



42' Piove sul bagnato in casa Cosenza: il numero 4 travolge Piccinini alle spalle, con il giocatore del Pisa lanciato verso la porta. L'arbitro estrae il secondo giallo e i padroni di casa restano incredibilmente in nove.15:44

41' 2o cartellino giallo e rosso per Pietro Martino!15:43

39' 1a sostituzione Cosenza: esce Aldo Florenzi, entra Andrea Hristov.15:41

37' Dopo aver rivisto l'episodio al VAR, l'arbitro Rutella estrae il cartellino rosso nel confronti del difensore del Cosenza. Il numero 29 ha infatti colpito in netto ritardo Semper, colpendolo con i tacchetti sulla faccia.15:40

36' Cartellino rosso per Filippo Sgarbi!15:38

36' L'arbitro Rutella viene richiamato dal VAR!15:40

35' Sugli sviluppi del calcio di punizione battuto dalla zona di centrocampo da parte di Rizzo Pinna, Sgarbi commette fallo su Semper nel tentativo di concludere verso la porta. Il portiere del Pisa resta a terra, con lo staff medico toscano che entra sul terreno di gioco.15:37

34' Il centrocampista del Pisa è costretto al fallo tattico per stoppare un contropiede avversario guidato da Rizzo Pinna. Secondo ammonito del match, il primo per gli ospiti.15:35

34' 1o ammonito Pisa: cartellino giallo per Marius Marin.15:35

32' Sono 27 le reti realizzate dal Pisa nel corso dei primi tempi di questa Serie B, più di qualsiasi altra squadra nelle prime frazioni del campionato in corso.15:34

30' GOL! Cosenza-PISA 0-2! Rete di Touré! Corner dalla destra per il Pisa, con Angori che crossa verso il centro: la difesa riesce a spizzare ma, sulla zona sinistra dell'area di rigore, Touré stoppa di petto e gira con un destro al volo verso l'incrocio dei pali di sinistra. Tiro imparabile per Micai.



28' Gioco fermo per qualche istante con Micai rimasto a terra dopo la pressione fallosa da parte di Lind. Dopo l'intervento dei sanitari, però, il portiere del Cosenza fa cenno di poter continuare.15:30

27' Il difensore di casa viene ammonito per proteste: chiedeva un fallo in occasione del gol di Moreo.15:28

24' 1o ammonito Cosenza: cartellino giallo per Pietro Martino.15:27

23' GOL! Cosenza-PISA 0-1! Rete di Moreo! Calcio d'angolo rocambolesco da parte del Pisa, con Micai miracoloso ben due volte, prima su il colpo di testa del compagno Artistico, poi sul tiro sottoporta di Canestrelli, con una traversa nel mezzo colpita nella mischia. Alla fine ci pensa Moreo, con una bordata sotto la traversa dal limite dell'area piccola.



23' Angori vede la porta dalla zona trequarti, prepara il mancino e calcia forte: sulla traiettoria devia Sgarbi, con la palla che termina sul fondo. Calcio d'angolo per il Pisa.15:24

19' Proteste di Inzaghi verso direttore di gara e quarto uomo per un mancato fischio su Angori proprio vicino alla sua panchina: l'arbitro Rutella lo invita alla calma.15:21

16' Touré prova a correre per tenere in campo un pallone sul fondo di destra, con Martino che è però in netto anticipo: l'esterno del Pisa commette fallo spingendo da dietro l'avversario.15:18

12' Moreo recupera palla alto, poi prova ad imbucare dentro l'area per Tramoni: il numero 11 del Pisa, però, aveva fatto un contromovimento per uscire del fuorigioco, non riuscendo ad arrivare sul pallone e favorendo l'uscita bassa da parte di Micai.15:16

11' Prima occasione per il Pisa! Ciervo riceve largo sulla sinistra, se la sistema e crossa lungo verso il secondo palo, dove Touré prende bene il tempo, ma di testa spedisce alto.15:13

10' Siamo giunti al 10' di gioco, con il Cosenza che continua a fare la partita: il Pisa continua a studiare gli avversari.15:11

7' Florenzi scappa alle spalle della difesa toscana e viene servito con un lancio lungo: il numero 34 entra tutto solo in area, poi termina a terra sulla pressione da dietro da parte di Bonfanti. Ferma il gioco l'arbitro Rutella, che fischia l'offside di inizio azione.15:10

5' Prova a farsi vivo il Cosenza: Rizzo Pinna riceve al limite dell'area, rientra sul destro e calcia. Tiro impreciso, che esce debolmente fuori rispetto al palo di sinistra.15:07

3' Cosenza oggi in campo con il completo rosso, mentre il Pisa - al contrario - presenta la divisa gialla.15:05

2' Avvio intenso di gara, con un pressing avanzato da parte di entrambe le squadre: Artistico si abbassa in zona trequarti per riceve e viene travolto alle spalle da un avversario. Punizione per il Cosenza, che può respirare.15:04

Via al match. Primo possesso per il Cosenza.15:01

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Daniele Rutella della sezione di Enna.14:34

Inzaghi schiera Moreo e Tramoni in zona trequarti alle spalle di Lind, con Piccinini e Marin a fare diga a centrocampo, sostenuti sulle fasce da Tourè e Angori. Tra i pali c’è Semper, mentre in difesa ecco Canestrelli, Caracciolo e Bonfanti.14:34

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Pisa si affida al 3-4-2-1: Semper – Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti – Tourè, Piccinini, Marin, Angori – Moreo, Tramoni – Lind.14:34

Tortelli e Belmonte dispongono una difesa a tre composta da Venturi, Sgarbi e Martino di fronte alla porta difesa da Micai. In mezzo al campo Gargiulo sarà affiancato da Florenzi e Charlys. Con Ricciardi e Ciervo impegnati sulle corsie laterali. Davanti, al fianco di Artistico ci sarà Rizzo Pinna. Dalla panchina, invece, Mazzocchi.15:43

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Cosenza si dispone con un 3-5-2: Micai – Venturi, Sgarbi, Martino – Ricciardi, Florenzi, Gargiulo, Charlys, Ciervo – Artistico, Rizzo Pinna.15:02

Nella gara di andata le due formazioni si sono spartite il bottino in gioco, con i calabresi che hanno rimontato l’iniziale duplice vantaggio toscano firmato da Lind e Piccinini grazie alle marcature di Mazzocchi e Fumagalli.11:25

Il Pisa, dopo le due sconfitte consecutive contro Sassuolo e Spezia, ha invece ritrovato la vittoria nell’ultimo match contro il Mantova: i toscani hanno la possibilità di approfittare del passo falso dei liguri, posizionati in terza posizione, per portarsi a +8 in classifica, facendo un ulteriore passo importante verso la promozione in Serie A.11:24

Il Cosenza continua a vivere una stagione complicata: dopo il successo per 1-0 contro la Reggiana, infatti, la formazione di Belmonte è crollata in trasferta contro il Catanzaro, perdendo 4-0 il derby calabrese e allontanandosi nuovamente dal penultimo posto.11:24

Allo stadio San Vito – Gigi Marulla il Cosenza di Pierantonio Tortelli e Nicola Belmone ospita il Pisa di Filippo Inzaghi: i padroni di casa – attualmente ultimi in classifica - hanno bisogno dei tre punti per accorciare le distanze sulla zona salvezza; gli ospiti, invece, vogliono allungare sullo Spezia, che ha perso nell’anticipo del venerdì.15:42

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Cosenza-Pisa, gara valida per la 31a giornata del campionato di Serie B.11:22

