Al Del Duca tutto pronto per Ascoli-FeralpiSalo, terza giornata di Serie B.19:03

Squadre appaiate in fondo alla classifica, ancora alla ricerca del primo punto e del primo gol in campionato: i bianconeri, sconfitti da Cosenza e Modena, hanno rimediato quattro esplusioni in due giornate, i verdazzurri hanno subito un doppio 2-0 contro Parma e Sudtirol.20:31