Benvenuti allo Stadio Romeo Menti di Castellamare di Stabia per la sfida tra Juve Stabia e Pisa, gara valevole per la settima giornata del campionato di Serie B.14:30

I padroni di casa vengono da due sconfitte consecutive in campionato, che hanno portato la squadra vicino alla zona calda.14:31

Gli ospiti invece, che in settimana sono stati eliminati in Coppa Italia dal Cesena sono reduci da cinque successi consecutivi nel torneo cadetto, che sono valsi il primo posto in classifica con 3 punti di vantaggio sul secondo posto, con una gara ancora da disputare.14:32