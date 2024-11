Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Luigi Ferraris

Città: Genova

Capienza: 36685 spettatori16:52 Fonte: Gettyimages

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Sampdoria e Brescia, gara valida per la Giornata 12 della Serie BKT 2024-25. Si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova.16:52

La Sampdoria occupa il settimo posto in classifica (con 15 punti) ed è reduce da tre risultati utili consecutivi, incluso il pareggio 0-0 ottenuto contro il Cittadella nell’ultima giornata. I blucerchiati non vantano però un gran rendimento casalingo, avendo conquistato soltanto sette punti nelle cinque gare giocate al Ferraris; l’ultima vinta però 1-0 contro il Mantova.16:52

Il Brescia si trova invece al 14° posto della classifica con un punto in meno rispetto al club doriano e, nello scorso turno, ha interrotto una striscia di due ko consecutivi pareggiando 1-1 con lo Spezia. Rendimento esterno in campionato però davvero negativo per la Leonessa, che ha vinto soltanto una delle cinque gare disputate lontano dal Rigamonti: oltre due mesi fa, 2-1 col Sudtirol.16:52

FORMAZIONI UFFICIALI: La Sampdoria si schiera con un 3-5-2 formato da: Vismara - Romagnoli, Riccio, Bereszynski - Depaoli, Akinsanmiro, Meulensteen, Kasami, Venuti - Borini, Tutino. All. Sottil. A disposizione: Ghidotti, Silvestri, Bellemo, Coda, Pedrola, Giordano, Ferrari, Yepes, Vulikic, Ioannou, Benedetti, Sekulov.16:52

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Brescia risponde invece con un 4-3-1-2 in cui figurano: Lezzerini - Dickmann, Adorni, Cistana, Corrado - Bertagnoli, Verreth, Besaggio - Olzer - Juric, Borrelli. All. Maran. A disposizione: Andrenacci, Calvani, Bjarnason, Bianchi, Buhagiar, Jallow, Nuamah, Fogliata, Papetti.16:59

Mister Sottil cambia un bel po’ volto all’11 titolare rispetto a quello che aveva iniziato la gara contro il Cittadella. Confermato il 3-5-2, ma in difesa c’è oggi Romagnoli al posto di Vulikic e centrocampo quasi del tutto ridisegnato, visto che soltanto i quinti Depaoli-Venuti vengono confermati. Davanti c’è sempre Tutino, stavolta nel far coppia però con Borini e non Coda (in panchina).17:07

Mister Maran ripropone un modulo 4-3-1-2, cambiando però qualcosa rispetto al pareggio (1-1) contro lo Spezia. Da terzino sinistro gioca oggi Corrado anziché Jallow, il quale parte dalla panchina; Olzer retrocede nel ruolo di trequartista, lasciando a Juric il compito di far coppia offensiva con Borrelli. Pure Bertagnoli arretra il suo raggio d’azione, passando nei tre in mediana.17:11

Tra le squadre affrontate almeno 10 volte in Serie BKT, solo contro la Pistoiese (79%) la Sampdoria ha una percentuale più alta di clean sheet rispetto a quella registrata contro il Brescia (57%, 8/14). In generale i blucerchiati hanno tenuto più volte la porta inviolata solo contro Pistoiese (11) e Bari (nove) che contro le Rondinelle (otto, al pari del Palermo).17:01

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto sul terreno di gioco del Ferraris. A dirigere questo Sampdoria-Brescia sarà Alberto Ruben Arena (sezione di Torre del Greco), coadiuvato da Alberto Tegoni (Milano) e Andrea Niedda (Ozieri). IV Ufficiale Gianluca Grasso (Ariano Irpino), VAR Manuel Volpi (Arezzo) e AVAR Matteo Gariglio (Pinerolo).17:01

1' INIZIA Sampdoria-Brescia, fischio di Arena e si può partire qui al Ferraris. Meteo sereno e temperatura di circa 19°, ma attenzione alla brezza che spira su Genova. Calcio d'inizio battuto dai padroni di casa. 17:23

2' Primo squillo del Brescia. Sugli sviluppi di una punizione da sinistra, Adorni raccoglie al limite e calcia col destro di controbalzo, non centrando però lo specchio della porta difesa da Vismara. 17:19

4' Ritmi alti ma avvio di gara frammentato da diversi fischi (corretti) del direttore di gara, il signor Arena. Nessuna delle due formazioni pressa alto quando non è in possesso, con la Sampdoria che comincia a elaborare gioco in ampiezza. 17:22

6' A terra Borini per un colpo fortuito subito al collo durante uno scontro aereo con Cistana. Il bomber blucerchiato può comunque proseguire questa partita e non è neppure necessario l'intervento dello staff medico doriano. 17:23

8' Schema su angolo del Brescia: Olzer serve rasoterra Bertagnoli, il cui tiro viene murato dalla difesa di casa. La palla resta al limite, Corrado ci si fionda e prova il destro di potenza, sbagliando però tutto. 17:24

9' Primo tiro anche della Sampdoria, ma nessun pericolo per Lezzerini. Depaoli raccoglie un cross dalla sinistra e prova il destro praticamente dal vertice dell'area bresciana, alzando comunque troppo la mira. 17:26

10' LEZZERINI STREPITOSO. Prima risponde a mano aperta sul destro a giro di Kasami, volando letteralmente alla sua sinistra. Sul tentativo di tap-in, da posizione defilata, di Depaoli, il portiere del Brescia si esalta poi nuovamente, respingendo coi piedi. 17:28

12' La Sampdoria non ha mai perso in casa contro il Brescia in Serie B: quattro vittorie e tre pareggi in sette precedenti. Solo contro il Bari (10) i blucerchiati contano più gare interne senza sconfitte nel campionato cadetto. 17:29

14' Brescia che fatica a imbastire trame offensive prolungate, soffrendo troppi errori tecnici nell'ultimo terzo di campo. Spettacolo intanto sugli spalti del Ferraris, con entrambe le curve doriane a farsi sentire. 17:32

17' AMMONITO DEPAOLI. Il numero 23 blucerchiato simula il contatto con Besaggio lanciandosi nello spazio: nessun dubbio per Arena nell'estrarre il cartellino.17:34