Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Sassuolo e Mantova, gara valida per la 12a giornata di Serie B!10:15

Il Mantova invece non sa più vincere. Nelle ultime 5 giornate di campionato 3 pareggi e 2 sconfitte. L’ultimo impegno stagionale ha visto i ragazzi di Possanzini pareggiare per 0-0 contro il Palermo. 13 i punti conquistati fin’ora che valgono al Mantova la 12° piazza in classifica.10:16