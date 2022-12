LIVE CAGLIARI - PARMA 0-0 SERIE B 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Presso lo Stadio Unipol Domus è tutto pronto per Cagliari-Parma, anticipo della 15ª giornata di Serie B.14:51

I padroni di casa provengono da quattro pareggi consecutivi e non vincono tra le mura amiche dalla 9ª giornata (vittoria sul Brescia per 2-1).14:56

Gli ospiti, che hanno perso le ultime due partite giocate in trasferta, si presentano a questo appuntamento con 22 punti collezionati in 14 gare.14:57

CAGLIARI (4-3-1-2) FORMAZIONE UFFICIALE: Radunovic - Di Pardo, Capradossi, Obert, Barreca - Nandez, Viola, Makoumbou - Kourfalidis - Pavoletti, Lapadula. A disposizione: Aresti, Altare, Carboni, Dossena, Goldaniga, Zappa, Deiola, Lella, Falco, Luvumbo, Millico, Pereiro. All. Fabio Liverani.17:29

PARMA (4-2-3-1) FORMAZIONE UFFICIALE: Chichizola - Del Prato, Osorio, Balogh, Oosterwolde - Camara, Juric - Bernabé, Vazquez, Man - Inglese. A disposizione: Santurro, Corvi, Coulibaly, Bonny, Circati, Valenti, Zagaritis, Hainaut, Estevez, Tutino, Mihaila, Benedyczak. All. Fabio Pecchia.17:31

Cagliari e Parma si sono incontrate 68 volte tra Serie A e Serie B: bilancio di grande equilibrio con 23 successi per parte e 22 pareggi.14:52

Cagliari e Parma hanno pareggiato 8 delle ultime 11 sfide di Serie B, incluse tutte le ultime quattro – l’incontro più recente tra le due formazioni nel campionato cadetto risale al 14 aprile 1990 (1-1 in casa dei Ducali).14:52

Fabio Pecchia si affida a Camara e Juric sulla linea mediana con Bernabé, Vazquez e Man a supporto di Inglese, che agirà come terminale offensivo. Assenti Buffon, Sohm, Cobbaut, Romagnoli, Ansaldi e Charpentier.18:03

Inglese si rende pericoloso con un tiro di prima intenzione che viene deviato in corner da Capradossi.18:02

OCCASIONE PARMA! Vazquez salta elegantemente tre uomini nello stretto e impegna seriamente Radunovic, abile a distendersi e a rifugiarsi in calcio d'angolo.18:05

La conclusione dalla distanza di Camara è pretenziosa e finisce direttamente in curva.18:07

Sull'interessante lancio in profondità di Makoumbou, Chichizola esce tempestivamente e anticipa senza problemi Lapadula.18:08

Man effettua un cross all'apparenza innocuo, Capradossi liscia l'intervento e mette in difficoltà la propria retroguardia.18:13

Nandez tenta un aggancio volante in area, Camara legge bene la situazione e sradica il pallone all'uruguaiano.18:16

RETE ANNULLATA AL PARMA! Grazie all'intervento della on field review, l'arbitro annulla la rete di Man per un controllo di quest'ultimo con la mano sinistra a inizio azione.18:24

Pavoletti si incunea bene in area ma viene chiuso dalla retroguardia ospite.18:24

OCCASIONE PARMA! Su una palla persa dal Cagliari in mezzo al campo, il Parma riparte con Man che calcia forte dal limite senza tuttavia inquadrare lo specchio della porta.18:26

Man mette in mezzo un cross rasoterra, Capradossi chiude in angolo con grande scelta di tempo.18:37

AMMONITO Chichizola per proteste.18:36

Inglese si mette in evidenza con una rovesciata in bello stile che finisce sul fondo.18:36

OCCASIONE PARMA! Inglese si gira benissimo in area e sfiora la rete a pochi passi dalla porta, Radunovic gli neutralizza il tiro compiendo un'autentica prodezza di puro istinto.18:42

41'

Proteste del Cagliari per un tackle in area di Balogh ai danni di Lapadula: l'arbitro fa cenno di proseguire, il Var non interviene.18:42