Ultimi attimi d'attesa al Mapei Stadium di Reggio Emilia, poi sarà Reggiana-Feralpisalo'! In questo copioso primo pomeriggio di B, il calendario chiama al confronto Granata e Verdeblu per la prima volta nella loro storia nel torneo italiano. I Leoni del Garda approdano in terra emiliana con alle spalle una ricca vittoria per 5-1 ai danni del Lecco, che ha permesso ai lombardi di proiettarsi a quota 20 punti in terzultima posizione; situazione differente quella degli odierni padroni di casa, che occupano il 10^ tassello della classifica generale con 28 punti totali.13:37