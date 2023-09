Un solo punto nelle prime due sfide per Spezia e Como che si incrociano al Manuzzi in questa quarta giornata di Serie B. Entrambe le squadre devono recuperare una partita.13:58

L'ultimo incrocio tra le due squadre un anno fa in Coppa Italia, con la vittoria in goleada degli spezzini per 5-1. Per trovarne un altro bisogna tornare al 2016 con la vittoria del Como in campionato, dopo il pareggio dell'andata, per 4-0.14:01