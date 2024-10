Formazioni non ancora annunciate

Mantova - Palermo è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie B 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 30 ottobre alle ore 20:30 allo stadio Danilo Martelli di Mantova.

Arbitro di Mantova - Palermo sarà Livio Marinelli. Al VAR invece ci sarà Daniele Doveri.

Attualmente Mantova si trova 12° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte); invece il Palermo si trova 6° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).

Mantova ha segnato 11 gol e ne ha subiti 14; il Palermo ha segnato 12 gol e ne ha subiti 9.

In casa Mantova ha fatto 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Palermo ha totalizzato 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Brescia, Carrarese e la Sampdoria ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato la Salernitana, Modena e la Reggiana ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Mantova ha incontrato nell'ultima partita la Sampdoria perdendo 1-0 mentre Il Palermo ha incontrato la Reggiana vincendo 2-0.

Mantova e Palermo si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match Mantova non ha mai vinto, il Palermo non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 6.

Mantova-Palermo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Palermo è l’unica formazione contro cui il Mantova conta il 100% di pareggi in Serie BKT (6/6).

Il Palermo ha pareggiato l’ultima sfida di campionato contro una formazione neopromossa (0-0 vs Cesena in questo torneo), i rosanero potrebbero registrare due match di fila a reti inviolate contro queste formazioni in Serie BKT per la prima volta dal maggio 1995 (vs Salernitana e Chievo).

Dall’inizio della stagione 2023/24 il Mantova ha perso solo due delle 23 partite casalinghe di campionato, tra Serie C e Serie BKT (16V, 5N); nel periodo, considerando le squadre presenti nelle due competizioni in entrambe le stagioni, solo il Cesena ha fatto meglio (una sconfitta interna).

Il Palermo ha vinto tre delle ultime quattro trasferte di Serie BKT, tanti successi esterni quanti nelle precedenti 16 gare esterne disputate nella competizione (6N, 7P).

Il Mantova è una delle tre squadre che non hanno ancora perso in casa in questa Serie BKT – insieme a Spezia e Pisa –e inoltre solo il Palermo (due) ha concesso meno gol interni nel campionato cadetto in corso rispetto ai biancorossi (tre).

Nello scorso campionato di Serie BKT Leonardo Mancuso ha collezionato 26 presenze, di cui nove da titolare, e quattro gol con la maglia del Palermo; la squadra rosanero è quella contro cui è rimasto più minuti in campo nella competizione (420), tra quelle contro cui non ha mai segnato.

Roberto Insigne ha realizzato tre gol in trasferta in questo campionato e fuori casa ha fatto meglio solamente nel 2019/20 con il Benevento in Serie BKT (cinque); in particolare è andato a segno nelle ultime due gare esterne disputate e solo una volta ha fatto meglio nella competizione (quattro, tra febbraio e giugno 2020).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Mantova Palermo Partite giocate 10 10 Numero di partite vinte 3 4 Numero di partite perse 4 3 Numero di partite pareggiate 3 3 Gol totali segnati 11 12 Gol totali subiti 14 9 Media gol subiti per partita 1.4 0.9 Percentuale possesso palla 64.9 50.7 Numero totale di passaggi 5407 4115 Numero totale di passaggi riusciti 4729 3452 Tiri nello specchio della porta 40 41 Percentuale di tiri in porta 47.6 44.6 Numero totale di cross 155 218 Numero medio di cross riusciti 44 49 Duelli per partita vinti 519 492 Duelli per partita persi 426 464 Corner subiti 41 57 Corner guadagnati 46 57 Numero di punizioni a favore 223 155 Numero di punizioni concesse 130 144 Tackle totali 120 126 Percentuale di successo nei tackle 60.8 64.3 Fuorigiochi totali 13 6 Numero totale di cartellini gialli 21 20 Numero totale di cartellini rossi 1 0

La classifica completa della Serie B.

Dove vedere Mantova-Palermo

Mantova-Palermo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30 (mezz'ora prima) del 30 ottobre.

