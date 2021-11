LIVE VICENZA - BENEVENTO 0-1 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(8) ANDRÉS TELLO (C)

(5) GIACOMO CALÒ (C)

(10) DEJAN VOKIC (C)

(6) ABDALLAH BASIT (C)

(23) ARTUR IONITA (C)

(24) MATTIA VIVIANI (C)

(4) GENNARO ACAMPORA (C)

(30) LUCA RIGONI (C)

(5) ANTHONY TAUGOURDEAU (C)

(26) LUCA CRECCO (C)

(27) SIMONE PONTISSO (C)

(8) FEDERICO PROIA (C)

(6) LORIS ZONTA (C)

(34) NICOLA DALMONTE (C)

(11) FILIPPO RANOCCHIA (C)

SOSTITUZIONE VICENZA. Diaw non ce la fa a continuare, entra Giacomelli.21:01

Problemi muscolari per Diaw, gioco fermo.21:00

Cross di Dalmonte, Barba salta più in alto di Zonta.20:59

Tentativo dalla distanza di Ionita, palla in curva.20:58

GOL! Vicenza-BENEVENTO 0-1! Rete di Insigne. Manovra prolungata dei giallorossi, Insigne si inventa un sinistro all'incrocio dai 25 metri, imparabile per Grandi. Guarda la scheda del giocatore Roberto Insigne 20:56

Lapadula sulla trequarti, non s'intende con Insigne e l'azione sfuma.20:54

Acampora sfonda sulla sinistra, cross teso, Lapadula manca la zampata per un soffio.20:52

Ranocchia serve in Diaw che si gira ma mastica il destro da ottima posizione, Paleari ringrazia.20:50

Diaw dai 20 metri, rasoterra fiacco, nessun problema per Paleari.20:49

OCCASIONE VICENZA! Spizzata di Diaw per Zonta che penetra in area e incrocia il destro, Paleari reattivo.20:48

Lancio di Barba, troppo profondo per Improta.20:47

OCCASIONE BENEVENTO! Torre di Lapadula per Insigne, sinistro di prima intenzione, bloccato in due tempi da Grandi.20:44

OCCASIONE BENEVENTO! Acampora scarica il sinistro in caduta dai 20 metri, Grandi si distende e respinge.20:43

Proia cerca il taglio in area di Zonta, Barba intercetta.20:32

Fasi di studio in avvio, le due squadre si affrontano sulla mediana.20:31

Nessun turn-over per Caserta: stesso XI iniziale che ha dilagato contro la Reggina. Insigne-Ionita-Improta a supporto di Lapadula.19:56

Brocchi conferma dieci undicesimi della squadra capace di vincere a Crotone: Pontisso in mediana, Zonta sale sulla trequarti al posto di Di Pardo, con Proia e Dalmonte alle spalle di Diaw.19:53

4-2-3-1 anche per il Benevento: Paleari - Elia, Vogliacco, Barba, Letizia - Viviani, Acampora - Insigne, Ionita, Improta - Lapadula.20:34

I biancorossi, tornati al successo nella trasferta di Crotone, cercano la prima vittoria interna del campionato; di fronte, i giallorossi, vogliosi di consolidare la zona play-off e riscattare la sconfitta nell'ultima sfida esterna, in casa del Pisa.13:14

Al Romeo Menti tutto pronto per Vicenza-Benevento, quindicesima giornata di Serie B.13:10

PREPARTITA

Vicenza - Benevento è valevole per la giornata numero 15 del campionato di Serie B 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 30 novembre alle ore 20:30 allo stadio Romeo Menti di Vicenza di Vicenza.

Attualmente Vicenza si trova 19° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 11 sconfitte); invece il Benevento si trova 5° in classifica con 22 punti (frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte).

Vicenza ha segnato 13 gol e ne ha subiti 27; il Benevento ha segnato 22 gol e ne ha subiti 13.

In casa Vicenza ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte). Fuori casa il Benevento ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).

Vicenza nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Ascoli, il Brescia e il Croton ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Benevento nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, Pisa e Reggina ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Vicenza ha incontrato nell'ultima partita il Crotone vincendo 0-1 mentre Il Benevento ha incontrato Reggina vincendo 4-0.

Vicenza e Benevento si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Vicenza non ha mai vinto, il Benevento non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 2.

Queste le statistiche delle due squadre nelle partite giocate fino ad oggi in campionato:

Vicenza Benevento Partite giocate 14 14 Numero di partite vinte 2 6 Numero di partite perse 11 4 Numero di partite pareggiate 1 4 Gol totali segnati 13 22 Gol totali subiti 27 13 Media gol subiti per partita 1.9 0.9 Percentuale possesso palla 48.5 55.2 Numero totale di passaggi 5211 6108 Numero totale di passaggi riusciti 3941 5005 Numero di tiri nello specchio per partita 54 64 Percentuale di tiri in porta 38.0 40.3 Numero totale di cross 279 272 Numero medio di cross riusciti 69 56 Duelli per partita vinti 711 681 Duelli per partita persi 790 601 Corner subiti 76 73 Corner guadagnati 58 82 Numero di punizioni a favore 186 225 Numero di punizioni concesse 259 170 Tackle totali 202 164 Percentuale di successo nei tackle 61.4 56.7 Fuorigiochi totali 26 34 Numero totale di cartellini gialli 51 31 Numero totale di cartellini rossi 3 2

