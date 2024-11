Benvenuti alla diretta di Sampdoria-Catanzaro, gara valida per il 15° turno di Serie B. 13:06

Entrambe non hanno ottenuto alcuna vittoria nelle ultime quattro gare: nell'ultimo turno, pari a Palermo per i liguri, 2 a 2 dei calabresi tra le mura amiche contro il Mantova. 13:31

Sottil ha perso Romagnoli e conferma La Gumina terminale offensivo con Tutino sulla trequarti con Akinsanmiro e Sekulov; Yepes vince il ballottaggio con Bellemo in mediana. Caserta conferma per 10/11 lo schieramento con la novità Petriccione preferito a Koutsoupias; Iemmello-Biasci coppia d'attacco. 14:58

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 14:44

Squadre in campo agli ordini di Tremolada: padroni di casa in maglia blucerchiata, ospiti in completo rosso con bordi gialli. 14:59