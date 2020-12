LIVE REGGINA - CREMONESE 1-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

E’ tutto pronto allo Stadio O. Granillo per la sfida tra Reggina e Cremonese, valevole per la sedicesima giornata di Serie B. La direzione arbitrale è affidata al sig. Mariani della sezione di Aprilia.14:18

Una lunghezza separa le squadre in classifica: 14 sono i punti raccolti dalla Reggina, uno in più ne hanno totalizzato i lombardi.14:18

Gustafson verticalizza per Ciofani, Cionek fa buona guardia.15:04

Pinato cerca l'inserimento in area di Ghisolfi: Guarna fa sua la sfera in uscita bassa.15:06

Rivas prolunga di testa per Liotti: il giocatore è colto in posizione irregolare.15:08

Cross di Di Chiara dal fondo, Liotti impatta di testa ma non riesce ad imprimere potenza. Volpe fa sua la sfera.15:16

Ciofani si presenta in area e, per due volte, va alla conclusione: Crisetig e Loiacono murano i tentativi della punta.15:18

Situm riceve da Del Prato e tocca per Rivas: l'honduregno è colto in posizione di fuorigioco.15:36

Valzania scambia con Pinato e s'inserisce in area: il n°14 perde l'equilibrio e non riesce a controllare. 15:39

41'

Folorunsho arpiona la sfera al limite e cerca l'ingresso in area: Fiordaliso interviene in spaccata e spara in fallo laterale.15:42