Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Giovanni Zini

Città: Cremona

Capienza: 22000 spettatori16:50 Fonte: Gettyimages

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Cremonese-Venezia, andata della finale playoff del campionato di Serie B.16:50

Grigiorossi e arancioneroverdi non hanno steccato nelle semifinali eliminando, da favoriti, Catanzaro e Palermo, e ora si giocano tutto nella doppia sfida che vale l'ultimo posto disponibile nel prossimo campionato di Serie A. Il primo atto va in scena stasera allo Zini mentre il ritorno sarà al Penzo tra tre giorni, due gare per cuori forti e che promettono scintille.19:57

A dirigere la gara di stasera c'è Colombo con Preti e Perrotti assistenti. Il quarto ufficiale è Feliciani mentre in sala VAR ci sono Di Paolo e Abisso.19:58

FORMAZIONE UFFICIALE CREMONESE: 3-5-1-1 per gli uomini di Stroppa. Saro - Antov, Ravanelli, Bianchetti - Zanimacchia, Collocolo, Castagnetti, Buonaiuto, Sernicola - Vazquez - Coda. A disposizione: Jungdal, Marrone, Pickel, Falletti, Ciofani, Tuia, Ghiglione, Abrego, Quagliata, Majer, Lochoshvili, Tsadjout.20:02

FORMAZIONE UFFICIALE VENEZIA: 3-5-2 per gli ospiti. Joronen - Idzes, Svoboda, Sverko - Candela, Lella, Tessmann, Busio, Bjarkason - Pohjanpalo, Pierini. A disposizione: Slowikowski, Grandi, Zampano, Gytkjaer, Modolo, Altare, Jajalo, Cheryshev, Dembelé, Andersen, Ellertsson, Olivieri.20:05

Stroppa fa un solo cambio nell'undici iniziale rispetto al 4-1 rifilato al Catanzaro nel ritorno delle semifinali: Collocolo prende il posto di Pickel a centrocampo. Confermati invece tutti gli altri con Saro tra i pali, Antov, Ravanelli e Bianchetti davanti a lui. Sulle corsie esterne Zanimacchia a destra e Sernicola a sinistra mentre Castagnetti e Buonaiuto completano la mediana. In avanti sempre bomber Coda con Vazquez a supportarlo.20:08

Una sola modifica anche per Vanoli rispetto alla semifinale di ritorno: a sinistra c'è Bjarkason al posto di Zampano, per il resto è tutto confermato. In attacco c'è la coppia Pohjnapalo-Pierini, sulla destra Candela e in mezzo il trio formato da Lella, Tessmann e Busio. Joronen sarà sempre a difesa della porta con Idzes, Svoboda e Sverko a formare la linea difensiva dei lagunari.20:12

Le squadre sono schierate al centro del campo e viene eseguito l'Inno di Mameli.20:27

Si comincia!20:32

Gara iniziata con qualche decina di secondi di ritardo per permettere ai vigili del fuoco di rimuovere dal terreno di gioco i fumogeni lanciati in campo dal settore occupato dai tifosi grigiorossi.20:33

Subito un calcio di punizione in zona offensiva per il Venezia mentre Colombo è costretto ad interrompere la gara a causa di un altro fumogeno piovuto in campo nell'area grigiorossa.20:34

4' Si riparte con Tessmann che calcia la palla in area ma la difesa cremonese fa buona guardia respingendo.20:36

6' Pericolo in area grigiorossa con Pohjanpalo che riesce a indirizzare la palla verso la porta in modo fortunoso dopo un controllo sbagliato, Saro respinge col corpo poi Collocolo pulisce l'area mettendo la palla in calcio d'angolo.20:39

7' Saro anticipa tutti coi pugni sul corner di Pierini ma il Venezia continua ad attaccare.20:39