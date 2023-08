A Marassi tutto pronto per Sampdoria-Venezia, terza giornata di Serie B.19:29

I blucerchiati, positivi all'esordio (2-1 vs Ternana) ma reduci da un brusco stop interno (0-2 vs Pisa), affrontano gli arancioneroverdi, vogliosi di dare continuità alla prima trasferta di campionato dopo quattro punti conquistati tra le mura amiche (vs Como e Cosenza).19:35