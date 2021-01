LIVE BRESCIA - VICENZA 0-3 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Mario Rigamonti

Città: Brescia

Capienza: 23072 spettatori13:48

Al Mario Rigamonti tutto pronto per Brescia-Vicenza, posticipo della diciasettesima giornata di Serie B.13:48

Le Rondinelle, alla ricerca di una continuità di risultati, sfidano i biancorossi, bisognosi di punti dopo due sconfitte di fila.13:55

Ecco le formazioni. Brescia con il 3-5-2: Joronen - Papetti, Mangraviti, Mateju - Ragusa, Bisoli, van de Looi, Jagiello, Martella - Torregrossa, Donnarumma. A disp.: Kotnik, Andrenacci, Chancellor, Verzeni, Zmrhal, Sabelli, Bjarnason, Spalek, Aye, Labojko, Dessena.20:56

4-3-1-2 per il Vicenza: Grandi - Cappelletti, Pasini, Padella, Barlocco - Da Riva, Rigoni, Cinelli - Giacomelli - Jallow, Gori. A disp.: Zecchin, Gerardi, Bizzotto, Fantoni, Cester, Zonta, Tronchin, Guerra, Scoppa, Mancini.20:46

Problemi in riscaldamento per Chancellor e Sabelli, giocano Papetti e Ragusa. Dionigi ritrova van de Looi in cabina di regia e davanti Donnarumma torna a far coppia con Torregrossa.20:56

Di Carlo ridisegna l'attacco puntando su Giacomelli alle spalle del tandem Jallow-Gori, Cinelli in mediana.20:09

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Illuzzi.20:42

1' INIZIA Brescia-Vicenza, palla ai biancorossi.21:03

3' Fasi di studio in avvio, le due squadre si affrontano sulla mediana.21:06

4' Percussione di Jallow, destro dai 25 metri, centrale, facile preda di Joronen.21:07

5' Giacomelli in profondità per Jallow, pescato in offside.21:09

6' Gori dal limite, sinistro strozzato ampiamente a lato.21:09

8' Ancora Gori, punta l'area, recupero difensivo di Bisoli.21:11

9' Gori tenta nuovamente l'imbucata personale, triplicato, non passa.21:12

11' Jallow fugge sulla sinistra, piattone neutralizzato da Mangraviti.21:14

13' Lento giro palla dei biancorossi, i padroni di casa attendono nella propria metà campo.21:16

15' Traversone di Ragusa, Martella ciabatta, Grandi raccoglie la sfera.21:18

16' Torregrossa riceve al limite da Jagiello, sinistro in caduta, nessun problema per Grandi.21:19

17' Filtrante di Giacomelli per Gori, Papetti si frappone.21:20

18' Cross di Cinelli, Mangraviti salta più in alto di Gori.21:21

20' Cappelletti cincischia nella propria area, le Rondinelle lamentano un tocco di braccio, Illuzzi fa proseguire.21:23

21' AMMONITO van de Looi, ostruzione su Giacomelli.21:24

23' Ritmi molto blandi, la gara stenta a decollare.21:26

24' AMMONITO Rigoni, fuori tempo su Mangraviti.21:27

26' Punizione di Giacomelli, spizzata di testa di Padella, sul fondo.21:29

28' Lancio per Jallow, chiusura decisiva di Papetti.21:30

29' AMMONITO Giacomelli per proteste.21:32

29' AMMONITO Cappelletti, braccio largo su Jagiello.21:33

31' I lombardi hanno alzato il baricentro ma faticano a trovare spazi.21:35

32' Jallow tocca in area per Gori che, disturbato da Papetti, manca il controllo.21:35

34' Torregrossa cerca lo scambio con Donnarumma, Pasini intercetta.21:37

35' GOL! Brescia-VICENZA 0-1! Rete di Da Riva. Gori lascia sul posto Papetti, tocco al centro per Da Riva freddo davanti a Joronen.



Guarda la scheda del giocatore Jacopo Da Riva21:38

37' Donnarumma prolunga per Torregrossa, stop sbagliato, Pasini libera.21:39

39' Torregrossa inventa per Martella, cross basso, Donnarumma di sinistro non inquadra la porta.21:42

41' Biancorossi in gestione, manca la reazione dei padroni di casa.21:46

42' Tiro cross di Giacomelli, il rimbalzo impensierisce Joronen che la tocca in angolo.21:45

44' Gori si gira ai 20 metri, sinistro sporcato in angolo da Papetti.21:47

45' GOL! Brescia-VICENZA 0-2! Rete di Cappelletti. Corner di Giacomelli, Joronen esce a vuoto, Cappelletti lo castiga di testa.



Guarda la scheda del giocatore Daniel Cappelletti21:48

45' Un minuto di recupero.21:49

45'+2' FINE PRIMO TEMPO. Brescia-Vicenza 0-2, a segno Da Riva e Cappelletti.22:05

Frazione giocata a ritmi non particolarmente brillanti, gara equilibrata sbloccata da Da Riva dopo una giocata di Gori. Cappelletti raddoppia allo scadere, punendo un grave errore di Joronen. Male le Rondinelle, carenti soprattutto nella reazione caratteriale.22:05

Dionigi ha bisogno di accendere una scintilla di orgoglio nei propri giocatori, apparsi nettamente sottotono; Di Carlo deve gestire le energie ed evitare cali di concentrazione.22:05

46' COMINCIA LA RIPRESA. Brescia-Vicenza 0-2, nessun cambio durante l'intervallo.22:04

48' OCCASIONE BRESCIA! Jagiello apre per Ragusa, Donnarumma di testa a colpo sicuro, solo l'illusione del gol, esterno della rete.22:07

50' Ragusa in area per Donnarumma che cade lamentando una trattenuta di Pasini, Illuzzi gli fa cenno di rialzarsi.22:11

52' Fallo di Padella, Donnarumma si guadagna una punizione da posizione pericolosa.22:11

53' Batte Torregrossa, direttamente sulla barriera.22:12

54' Errore di Ragusa, Jallow per Gori, scarpata in curva.22:13

56' Padella rischia su Bisoli in area, Illuzzi la tocca in angolo.22:16

57' GOL! Brescia-VICENZA 0-3! Doppietta di Da Riva. Ripartenza perfetta dei biancorossi: Giacomelli-Rigoni-Da Riva che firma la doppietta con un tocco morbido su Joronen.



Guarda la scheda del giocatore Jacopo Da Riva22:17

59' Punizione di Martella, Pasini allontana di testa.22:18

60' SOSTITUZIONE BRESCIA. Dionigi richiama Ragusa e inserisce Spalek.22:19

60' SOSTITUZIONE BRESCIA. Fuori anche Bisoli, spazio a Bjarnason.22:20

61' Jagiello dalla distanza, rasoterra centrale, bloccato da Grandi.22:20

62' Barlocco rincorre una palla persa, Mateju regala il corner.22:21

63' Donnarumma cerca in area Torregrossa, anticipato in angolo da Barlocco.22:22

64' Da corner, Mateju al limite liscia la conclusione.22:23

66' Martella centra dal fondo, destro al volo di Spalek, Cinelli s'immola stoppando con il braccio largo, Illuzzi grazia ancora i biancorossi.22:28

67' GOL ANNULLATO BRESCIA! L'azione prosegue, Torregrossa deposita in rete, Illuzzi annulla per fuorigioco dubbio.22:27

69' Spalek spinge sulla fascia, Barlocco concede il corner.22:29

71' SOSTITUZIONE VICENZA. Staffetta in attacco tra Guerra e Jallow.22:30

71' SOSTITUZIONE VICENZA. Zonta prende il posto di Cinelli.22:30

72' OCCASIONE VICENZA! Guerra subito in avanti, sfonda in area e incrocia il destro, fuori non di molto, Gori era però libero a centroarea.22:32

73' OCCASIONE VICENZA! Filtrante di Zonta per Guerra, Joronen in uscita bassa riesce a chiudergli lo specchio per due volte.22:32

75' Biancorossi in gestione, lombardi in confusione.22:35

77' SOSTITUZIONE BRESCIA. Finisce la gara di Donnarumma, spezzone per Aye.22:37

77' SOSTITUZIONE BRESCIA. Uno spento van de Looi lascia il campo a favore di Labojko.22:37

79' Cross di Martella, controcross di Spalek, Aye impatta malamente di testa.22:39

80' SOSTITUZIONE VICENZA. Di Carlo si copre: Scoppa per Gori.22:39

80' SOSTITUZIONE VICENZA. Esordio in Serie B per il 2004 Mancini, esce Giacomelli.22:47

82' Altro stop sbagliato da Torregrossa, Barlocco attento.22:43

85' I padroni di casa hanno smesso di crederci, i biancorossi si difendono con ordine.22:45

87' Scoppa lungo linea per Guerra, Mangraviti è in vantaggio.22:46

88' Torregrossa rifinisce per Martella, cross troppo alto per Bjarnason.22:47