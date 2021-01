E’ tutto pronto allo Stadio B. Stirpe per Frosinone-Spal, incontro valevole per la diciassettesima giornata di Serie B. La direzione arbitrale è affidata al sig. Sozza della sezione di Seregno.16:55

I ciociari tornano in campo dopo il pari con il Pordenone e il rinvio del match con il Pisa. Ancora assente Bardi, Iacobucci difenderà i pali. Si rivede Brighenti in difesa. IParzyszek guiderà il reparto avanzato, sostenuto da Boloca e Tribuzzi. Indisponibile Ciano, in panchina si rivede Novakovich.17:19