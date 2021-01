Dove si gioca la partita:



Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore

Città: Reggio nell'Emilia

Capienza: 23717 spettatori17:34

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Reggiana - Pescara, partita valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B 2020 - 2021 e prima partita del nuovo anno solare.17:34

Al Mapei Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia è scontro salvezza tra Reggiana e Pescara. La Regia non vince da inizio dicembre e nelle ultime cinque partite ne ha perse quattro. Anche il Pescara non naviga in acque tranquille, ma dall’arrivo di Roberto Breda a fine novembre ha ritrovato qualche risultato positivo. Tuttavia la partita odierna vale una stagione per entrambe le squadre.17:44

Ecco dunque le scelte dei due allenatori, a partire dai padroni di casa della REGGIANA (3-4-1-2): Venturi - Gyamfi, Ajeti, Martinelli - Libutti, Muratore, Varone, Lunetta - Radrezza - Zamparo, Kargbo. A disposizione: Voltolini, Germoni, Gatti, Pezzella, Kirwan, Zampano, Cambiaghi, Marchi, Voltan. All. Massimiliano Alvini.17:46

L'undici di partenza degli ospiti del PESCARA (3-5-1-1): Fiorillo - Guth, Scognamiglio, Jaroszynski - Bellanova, Busellato, Valdifiori, Memushaj, Masciangelo - Galano - Ceter. A disposizione: Alastra, Ventola, Nzita, Guth, Di Grazia, Diambo, Fernandes, Crecco, Omeonga, Riccardi, Voci, Blanuta. All. Roberto Breda.17:47

Dopo la caduta di Lignano, mister Alvini non può contare su Cerofolini, squalificato per l’espulsione contro il Pordenone. Tra i pali dunque c’è l’esordiente Venturi. In difesa Ajeti e Martinelli al posto di Gatti e Costa indisponibile. Lunetta titolare in fascia sinistra al posto di Zampano. In avanti Zamparo affianca Kargbo. Squalificati: Cerofolini. Indisponibili: Costa, Espeche, Mazzocchi, Rossi, Rozzio.17:55

Rispetto al pareggio contro il Cosenza, il tecnico Breda perde giocatori importanti come Bocchetti, Asencio e Capone. Nella retroguardia a tre gioca Balzano al posto di Guth, Jaroszynski arretra. Nel mezzo Busellato prende il posto di Maistro squalificato, Valdifiori in cabina di regia mentre Omeonga scivola in panchina. Squalificati: Maistro. Indisponibili: Bocchetti, Asencio, Drudi, Del Favero.17:49

Sarà Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia ad arbitrare la partita. 17:50

CRISI DEL GOL - Cercasi marcatore in Reggiana-Pescara: i granata sono infatti a secco da 328’; ultima rete firmata è di Radrezza al 32’ del match perduto 1-3 a Brescia lo scorso 19 dicembre. Mentre il Pescara è senza reti da 209’;ultimo gol firmato da Bocchetti al 61’ di Pescara-Brescia 1-1 del 22 dicembre scorso. 17:52