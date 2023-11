Testa-coda tra penultima e seconda in classifica: i rossoverdi, che in casa hanno ottenuto l'unico successo stagionale (3-0 vs Reggiana), affrontano gli arancioneroverdi, sconfitti nell'ultima trasferta (1-0 vs Reggiana) ma vogliosi di mantenere una continuità di risultati dopo la vittoria contro il Pisa.13:09