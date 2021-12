LIVE CROTONE - SPAL 0-1 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Ezio Scida

Città: Crotone

Capienza: 16547 spettatori12:24

Allo stadio Ezio Scida è tutto pronto per Crotone-Spal, partita valevole per la 16^ giornata di Serie B.12:24

I padroni di casa, che hanno perso le ultime tre partite di fila, sono a digiuno di vittorie da ottobre.12:23

Gli ospiti, reduci dalla sconfitta interna contro il Lecce, provengono da quattro risultati utili consecutivi in trasferta.12:24

CROTONE (4-4-2) FORMAZIONE UFFICIALE: Festa - Nedelcearu, Canestrelli, Paz, Molina - Giannetti, Estevez, Vulic, Zanellato - Maric, Mulatteri. A disposizione: Saro, Contini, Cuomo, Mondonico, Borello, Kargbo, Oddei, Schirò, Benali, Donsah, Rojas, Sala. All. Pasquale Marino.13:21

SPAL (4-3-3) FORMAZIONE UFFICIALE: Pomini - Dickmann, Peda, Capradossi, Celia - Da Riva, Viviani, Mancosu - Seck, D'Orazio, Melchiorri. A disposizione: Seculin, Nador, Tripaldelli, Heidenreich, Coccolo, Esposito, Zuculini, Mora, Crociata, Piscopo, Ellertsson, Rossi. All Josep Clotet13:25

Il Crotone non ha trovato il gol nelle ultime tre partite di campionato e potrebbe infilare una serie più lunga in Serie B per la prima volta dal novembre 2010 (quattro in quel caso).12:25

La SPAL ha tenuto la porta inviolata in tre delle ultime quattro trasferte di campionato: tante clean sheets quante nelle precedenti 17 gare esterne di Serie B.12:26

Nessuna novità rilevante in formazione rispetto alle indiscrezioni della vigilia. Marino si affida a Maric e Mulattieri in attacco, mentre a centrocampo viene dato spazio ad Estevez e Vulic.13:27

Fra gli ospiti Esposito va in panchina e rientra Viviani. In avanti D'Orazio ritrova un posto da titolare a discapito di Crociata. Mancosu, Seck e Melchiorri completano il reparto offensivo.13:18

Dirige l’incontro Simone Sozza coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Affatato. Il quarto uomo è Pascarella. La coppia Var è formata da Sacchi e Marchi.12:28

SI PARTE! Inizia il primo tempo di Crotone-Spal. Il primo pallone è gestito dai padroni di casa.14:00

2' Niccolò Zanellato vede la sovrapposizione di Pasquale Giannotti sulla corsia opposta, l'apertura è buona ma il numero 23 è poco lucido nel controllo.14:04

2' GOL! Crotone-SPAL 0-1. Rete di Melchiorri. Un giocata improvvisa porta gli emiliani avanti allo Scida. Al limite dell'area Melchiorri rientra sul destro, Canestrelli lascia spazio per il tiro che si insacca alle spalle di Festa.



5' Altra apertura all'indirizzo di Giannotti, ancora incerto nel primo tocco. Il tentativo di cross non impegna Alberto Pomini: palla direttamente sul fondo.14:05

6' Salvatore Molina legge il taglio di Mirko Maric, il suggerimento è ampiamente fuori misura. Palla addirittura in fallo laterale.14:06

7' Giannotti taglia fuori il marcatore e cross con il mancino, buona copertura della Spal nel cuore dell'area.14:07

8' OCCASIONE SPAL! Viene lanciato Demba Seck che si ritrova in area insieme a D'Orazio. L'ala non scarica e cerca il tiro lasciando tempo a Nedelcearu per il rientro risolutivo. 14:09

11' OCCASIONE CROTONE! Chance gettata al vento dai padroni di casa. Viviani pasticcia e con il retropassaggio serve un assist a Vulic che arriva insieme a Mulattieri davanti a Pomini. Invece del tiro c'è il tocco per la conclusione a porta sguarnita, ma Vulic mette troppa forza nel passaggio e Mulattieri manca il ticco risolutivo. 14:13

14' Mulattieri va in rete, ma si alza subito la bandierina. Estévez ha crossato in area dove è arrivata una sponda per il tiro di Mulattieri: irregolare la posizione di partenza sul primo passaggio. 14:15

16' Maric tenta il colpo di testa in tuffo anticipando Capdradossi sul primo palo, deviazione del difensore e sfera in corner. 14:17

17' Sugli sviluppi della giocata dalla bandierina la Spal si ritrova a liberare un paio di volte l'area. L'offensiva si esaurisce con il fallo di Maric su Pomini.14:17

18' Break di Maric sulla fascia destra, subito il cross in area: ottima copertura di Peda.14:18

19' OCCASIONE CROTONE! Fiammata di Vulic dalla distanza, palla a pochi centimetri dal palo sinistro della porta difesa da Pomini.14:19

20' Il Crotone ha sofferto le ripartenze della Spal, ma in questi venti minuti ha di fatto sempre condotto la gara e già in un paio di occasioni ha concretamente sfiorato il pareggio.14:20