LIVE FROSINONE - TERNANA UNICUSANO 1-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Tutto pronto allo stadio Stirpe per la sfida Frosinone-Ternana, gara valida per la 16ª giornata di Serie BKT.13:51

FORMAZIONI UFFICIALI. 4-3-3 per il Frosinone: Ravaglia; Zampano, Gatti, Szyminski, Cotali; Boloca, Ricci, Garritano; Canotto, Cherpentier, Zerbin. A disposizione: De Lucia, Minelli, Gori, Maiello, Haoudi, Novakovich, Tribuzzi, Satariano, Lulic, Ciano, Casasola. 13:52

FORAMZIONI UFFICIALI. 4-2-3-1 per la Ternana: Iannarilli; S. Diakité, Sorensen, Capuano, Martella; Kontek, Paghera; Partipilo, Koutsoupias, Furlan; Donnarumma. A disposizione: Vitali, Krapikas, Boben, Celli, Ghiringhelli, Capone, Mazza, Salzano, Mazzocchi, Peralta, Pettinari. 13:53

Grosso opta per qualche modifica nella sua formazione, presenti dal primo minuto Zerbin e Cotali al posto di Casasola e Lulic.13:53

Lucarelli schiera Donnarumma al centro dell'attacco della Ternana supportato da Furlan e Partipilo. Kontek e Paghera vanno in linea mediana, mentre a sopresa Cesar Falletti non è nemmeno in panchina.13:55