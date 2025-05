Finisce 1-1 la gara tra Cremonese e Sassuolo, i due gol nel primo tempo: Laurienté sfrutta un'incertezza di Fulignati e sblocca il risultato al 31', Barbieri sigla la rete del pareggio al 38' con una pregevole azione personale.

Nel prossimo turno di Serie B per la Cremonese impegno in trasferta sul campo dello Spezia, il Sassuolo affronterà in casa il Catanzaro.