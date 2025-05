Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!17:00

90'+7' FINISCE QUI! IL SudTirol vince contro il Cosenza, 2-1 il risultato finale!16:57

90'+6' A UN PASSO DAL 3-1 IL SUDTIROL! Contropiede con il Cosenza tutto avanti, Gori a porta quasi sguanita conclude a botta sicura con Sgarbi che salva sulla linea!16:56

90'+2' Ammonito Gori16:51

90' Cinque minuti di recupero16:50

88' Quinto cambio nel SudTirol: esce Odogwu, entra Gori16:47

87' OCCASIONE COSENZA! D'Orazio serve Artistico dentro l'area, botta a incrociare sul primo palo fuori di pochissimo!16:47

84' Quarto cambio nel SudTirol: esce Kofler, entra El Kaouakibi16:44

84' Quinto cambio nel Cosenza: esce Gargiulo, entra Novello16:43

82' Ci prova il Cosenza nonostante l'inferiorità numerica16:42

79' Tentativo di Davi al volo dal limite, buona coordinazione ma palla alta16:38

77' Cartellino giallo per simulazione per Artistico16:37

74' Punizione di Rizzo Pinna, palla alta non di molto con una deviazione16:33

72' Terzo cambio nel SudTirol: esce Pyyhtiä, entra Belardinelli16:31

72' Secondo cambio nel SudTirol: esce Casiraghi, entra Tait16:31

71' Ammonito Kofler, anche lui per proteste16:32

70' Quarto cambio nel Cosenza: esce Mazzocchi, entra Cruz16:30

68' GOL! SUDTIROL-Cosenza 2-1! Rete di Davi! Cross di Veseli dalla destra, non ci arriva Odogwu e la palla sfila dalla parte opposta verso Davi, il quale incrocia di potenza a trova il gol del vantaggio!



Guarda la scheda del giocatore Simone Davì16:29

65' Terzo cambio nel Cosenza: esce Zilli, entra Artistico16:24

64' Secondo cambio nel Cosenza: esce Caporale, entra Kouan 16:24

64' Primo cambio nel Cosenza: esce Ciervo, entra Ricciardi16:24

62' OCCASIONE SUDTIROL! Cross dalla sinistra, sfiora appena Merkaj e sul secondo palo arriva a concludere Molina. Gran riflesso di Micai a respingere la sfera!16:22

60' ESPULSO FLORENZI! Si allunga troppo il pallone e finisce per entrare in ritardo su Masiello. Secondo giallo ed espulsione per lui16:20

59' Ammonito per proteste D'Orazio16:18

58' Sponda di Odogwu che accomoda la sfera per il destro dal limite di Kofler. Palla alta16:18

56' Ammonito Merkaj, intervento in ritardo sul portiere Micai16:16

56' PALO SUDTIROL! Casiraghi verticalizza verso Odoagwu, il quale vince il duello fisico con Caporale e conclude sul legno!16:16

52' Ciervo ci prova dalla lunga distanza, tiro telefonato bloccato da Adamonis16:12

51' Odogwu riceve dentro l'area, si gira e va alla conclusione con il mancino. Sgarbi si immola a devia in corner16:11

48' Corner di Florenzi, uscita sicura da parte di Adamonis16:07

46' SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo di SudTirol-Cosenza!16:05

46' Primo cambio nel SudTirol: esce Rover, entra Merkaj16:04

Una gara equilibrata al Druso dove è il Cosenza ad iniziare meglio. I rossoblù passano in vantaggio con il colpo di testa di Mazzocchi sul cross di Zilli e si fanno raggiungere in chiusura di tempo con la botta da fuori di Davi sporcata da Molina. A tra poco per i secondi 45 minuti!15:53

45'+5' FINE PRIMO TEMPO! Parità all'intervallo tra SudTirol e Cosenza!15:51

45'+3' Espulso dalla panchina Bocchini, vice allenatore del SudTirol15:50

45' GOL! SUDTIROL-Cosenza 1-1! Rete di Molina! Corner dalla sinistra respinto, al limite è ben appostato Davi che lascia partire una potente conclusione. Sulla traiettoria c'è Molina che tocca la sfera battendo Micai!



Guarda la scheda del giocatore Salvatore Molina15:49

45' Tre minuti di recupero15:46

43' Cartellino Giallo Hamza El Kaouakibi15:44

43' Cartellino giallo per Florenzi, anche lui era diffidato15:44

39' Non c'è nulla! La punizione fischiata da Tremolada era per un contatto avvenuto in realtà in area. Sarebbe quindi stato calcio di rigore, ma dopo la revisione al Var Tremolada ha stabilito che non c'era fallo. Quindi il gioco riprende con un pallone scodellato dal direttore di gara15:41

37' TREMOLADA AL VAR! È stato assegnato un calcio di punizione al SudTirol, ma forse il primo contatto era avvenuto in area15:39

35' Sono un po' calati i ritmi di gioco, adesso è il SudTirol che spinge maggiormente15:36

30' Azione di forza di Odogwu che lotta al limite dell'area cercando lo spazio per la conclusione, Tremolada ferma tutto per offside15:31

27' OCCASIONE SUDTIROL! Rover al centro per Pyyhtia che, favorito dal velo di un compagno, si inserisce e conclude sul primo palo. Bravo Micai a respingere in angolo!15:28

26' Partita dall'alto tasso agonistico al Druso, il SudTirol prova ad imbastire l'offensiva per trovare il pareggio15:27

22' Molina svetta su un tiro dalla bandierina, nessun compagno riesce a correggere in rete sul secondo palo15:23

21' È tutto regolare sia per Tremolada, sia per la sala Var15:21

20' Animi tesi adesso in campo, il SudTirol chiede in rigore per un tocco di mano di Gargiulo15:21

18' GOL! Sudtirol-COSENZA 0-1! Rete di Mazzocchi! Ripartenza degli ospiti con Zilli che brucia Masiello e si allarga sulla destra, cross al centro per Mazzocchi che di testa batte Adamonis!



Guarda la scheda del giocatore Simone Mazzocchi15:20

14' Ammonito Rover, era diffidato15:15

12' CASIRAGHI! Ancora su punizione, stavolta da posizione defilata, Micai in tuffo toglie il pallone dall'incrocio dei pali!15:13

9' È partito meglio il Cosenza in questo avvio, prova a uscire adesso il SudTirol15:10

6' Ammonito Molina, duro intervento su D'Orazio15:07

5' Casiraghi cerca direttamente la porta su un calcio di punizione dalla lunga distanza. Conclusione telefonata letta senza difficoltà da Micai15:06

3' Mazzocchi dal limite cerca l'imbucata con l'esterno verso Zilli. chiude la difesa del SudTirol15:04

1' SUBITO PERICOLOSO IL COSENZA! Zilli prende il tempo a Veseli sul primo palo e di testa manda fuori di poco!15:02

SI PARTE! È iniziata SUDTIROL-COSENZA!15:01

Le scelte di Alvini: diverse assenze per il tecnico rossoblù, che oltre agli infortunati deve rinunciare anche a Dalle Mura e Ricci squalificati. Davanti a Micai ci sono allora Sgarbi, Hristov e Caporale, mentre Ciervo e D'Orazio agiranno sugli esterni del centrocampo che in mediana vede Florenzi e Gargiulo. Davanti gioca invece Zilli e non Artistico in coppia con Mazzocchi, alle loro spalle c'è Rizzo Pinna14:18

Le scelte di Castori: il tecnico, squalificato, ritrova Masiello nel trio difensivo con Veseli e Pietrangeli. Sugli esterni spazio a Molina e Davì, mentre in mediana tocca a Pyyhtia, Kofler e Casiraghi. Davanti c'è Rover a supporto di Odogwu, fuori Merkaj14:14

FORMAZIONI UFFICIALI COSENZA: gli ospiti rispondono con un 3-4-1-2: Micai - Sgarbi, Hristov, Caporale - Ciervo, Gargiulo, Florenzi, D'Orazio - Rizzo Pinna, Mazzocchi - Zilli14:54

FORMAZIONE UFFICIALE SUDTIROL: i padroni di casa si schierano con un 3-5-2: Adamonis - Veseli, Pietrangeli, Masiello - Molina, Pyyhtia, Kofler, Casiraghi, Davì - Rover, Odogwu14:11

Paride Tremolada sarà il direttore di gara, mentre i suoi assistenti sono Ricciardi e Giuggioli e il quarto ufficiale Pasculli. Al Var Maresca e Pagnotta10:34

Non è ancora condannato aritmeticamente il Cosenza, ma la situazione in classifica non lascia ben sperare. I rossoblù sono ultimi con sei punti di ritardo sulla Salernitana terzultima, e hanno vinto solo una partita, settimana scorsa contro il Bari, nelle ultime sei10:33

Il SudTirol si trova a tre giornate dalla fine nel limbo tra play off (lontani quattro puntu) e play out (lontani tre). Gli altoatesini sono reduci da due vittorie consecutive e contro il fanalino di coda Cosenza vogliono allontanarsi dalla zona calda sognando anche qualcosa in più10:31

Benvenuti alla diretta di SudTirol-Cosenza, gara valida per la 37' giornata del campionato di Serie B!10:29

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp